Eğitimde interaktif oyunlar öğrenmeyi kolaylaştırıyor

5 milyonun üzerinde öğretmen tarafından kullanılan my- ViewBoard yazılımı, öğrenciler ve öğretmenler için eğitime erişimi ve öğrenme sürecini kolaylaştıran akılı bir öğrenme bir deneyimi sunuyor. Modern öğrenme ihtiyaçlarına cevap veren myViewBoard yazılımı; etkileşimli ders içeriği, sanal tahta, akıllı tahta işbirliği ve uzaktan eğitim gibi özellikleriyle öğretmenlere daha zengin, verimli ve kişiselleştirilmiş bir öğrenme deneyimi yaşatıyor.

DEĞİŞEN İHTİYAÇLAR

Öğretmenler myViewBoard akıllı tahta yazılımının Dijital Tahta Sunumları, Çevrimiçi İçerik Paylaşımı, Not Tutma ve Çizimler, Ses ve Video Entegrasyonu, Çevrimiçi İşbirliği, Oyunlar ve Sınavlar, Öğrenci İzleme ve Değerlendirme, Eğitim Kaynaklarına Erişim, Uzaktan Eğitim Desteği, Özelleştirilebilirlik özelliklerinden faydalanarak kariyer gelişimlerini hızlandırabiliyor. Eğitim dünyasının değişen ihtiyaçlarına odaklanarak geliştirdikleri çözümlerle küresel ölçekte tüm öğrenci ve eğitmenleri içine alan kapsayıcı bir eğitim ekosistemi oluşturduklarını belirten ViewSonic Türkiye Ülke Müdürü M.Önder Şengür, "Akıllı tahtalar ve dijital ders içerikleri, woodpad tablet ve bilgisayar ve görüntüleme çözümlerimizin yanı sıra, ViewSonic Eğitimci Topluluğu ve Mesleki Gelişim Sertifika Programlarımız ile eğitim sisteminin dijitalleşme yolculuğunu hızlandırmayı sürdürüyoruz" dedi.