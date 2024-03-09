Ramazan’da nasıl beslenmeli? Uzmanından öneriler

"Sahur öğününü atlamayın: Sindirimi kolay, lifli ve protein açısından zengin yiyecekler tercih ederseniz gün boyunca enerji seviyenizi korursunuz.

"Sıvı alımına dikkat edin: Sahur ve iftar arası yeterli miktarda su içmeye özen gösterin. Susuzluk hissi açlıkla karışabileceğinden düzenli aralıklarla su için.

"İftarı hafif tutun: İftar öğününde ağır ve yağlı yiyeceklerden kaçının. Sindirimi kolay, hafif ve besleyici yiyecekler tercih edin. Özellikle çorba, sebze yemeği, protein kaynağı olan tavuk veya balık gibi seçeneklere yönelin.

"Tatlıyı abartmayın: İftarda tatlı tüketmek istiyorsanız abartmamaya ve sağlıklı tatlılara yönelin. Meyve tatlıları, az şekerli ve düşük yağlı tatlılar tüketin.

"Yavaş yemek yiyin: Yemekleri yavaş yavaş yiyin ve iyice çiğneyin. Bu sindirimi kolaylaştırır ve tokluk hissini artırır.

"Ara öğünler: İftar ile sahur arasında küçük ve hafif ara öğünler tüketmek (meyve, yoğurt, kepekli kraker) enerji seviyenizi korumanıza yardımcı olur."