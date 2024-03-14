Eros’u öldüren caniye yurtdışı yasağı

İSTANBUL Başakşehir'de yılbaşı gecesi Eros isimli kediyi asansörde sıkıştırıp tekmeleyerek öldüren İbrahim Keloğlan hakkında ikinci kez karar verildi. Keloğlan, 'Kasten hayvan öldürme' suçundan iyi hal indirimiyle 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Küçükçekmece'deki duruşmaya hayvan hakları savunucusu onlarca avukat da katıldı. Keloğlan, "Ben bir suç makinesi değilim. Hayatım boyunca unutamayacağım bir hata yaptım. Her fırsatta dağlık ve köylük alanlarda mama alıp hayvanları besledim. Hatamı kabul ediyorum" ifadelerini kullandı. Mahkeme sanığı 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırırken yurtdışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol hükümleri uygulandı.