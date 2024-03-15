Erişilebilir fiyatıyla en güçlü akıllı telefon

Erişilebilir teknolojik ürünlere baktığımızda güçlü markaların arasına sokulan telefon markası pek göremezsiniz. Çok yalın ve ölçeklenebilir bir rakam çalışmak şart. Üstelik tasarlarken size çok farklı görülen detay tüketici için hiç önceliği olmayabilir. Bu yüzden erişilebilir akıllı telefon arayanlar Türkiye'de daha çok yerli marka görürdü.

MARKA VE FARKLILIK

Ancak birbirine benzeyen tasarımlar akıllı telefonlardaki yarışı değiştirdi. Başta söylediğimiz gibi akıllı telefonlarda bildik güçlü markalar erişilebilir fiyatlı ürünlerine amiral gemisi ürünlerin özelliklerinden detaylara yer veriyorlar. Apple, Samsung gibi akıllı telefon markalarına Honor, Xiaomi, TCL, Vivo gibi Çinli dev markaların cihazları da eklenince kullanıcıların kafası karışıyor. İşte bu ürünlerden bir kaçına yakından baktık. Özellikle kamera, pil ve ekran detaylarıyla kullanıcının aklını çelmeye devam ediyorlar.

ERİŞİLEBİLİR YETENEK AVCIS

ERİŞİLEBİLİR fiyat dediğimizde 20 bin TL'nin çok üstüne çıkmayacak ama giriş seviyesi gibi de 12- 13 bin TL altına da düşmeyecek. Aslında Türkiye'de doğru fiyat politikasının kullanıcıların satın almasına doğrudan etki edeceği görülüyor. Fiyat dışındaki üç sihirli sözcük; ekran, performans ve kamera olabilir. Samsung mobil inovasyonları herkes için erişilebilir hale getirme konusundaki iddiasını taşıyan iki yeni akıllı telefon modeli Galaxy A55 5G ve Galaxy A35 5G'yi tanıttı. Galaxy A serisi, geliştirilmiş güvenlik özellikleri ve daha canlı görüntüleme deneyimiyle gelişmiş teknolojiyi erişilebilir hale getiriyor. Galaxy A55 5G, gelişmiş Nightography özelliğiyle ışık kaynağının zayıf olduğu koşullarda dahi daha net ve canlı fotoğraflar çekebiliyor. Bu sayede gece çekilen fotoğraf unutulmaz hale geliyor.

DAHA NET DAHA CANLI

GALAXY A55 5G'nin ileri düzey AI ISP (Yapay Zeka Destekli Görüntü Sinyali İşleme) özelliği, düşük ışıkta Galaxy A Serisi cihazlarda daha önce görülmemiş şekilde çarpıcı görüntüler elde edilmesini sağlıyor. Night Portrait modu ve 12-bit HDR video, her görüntüde karedeki insanların da canlı görünmesini sağlayarak, aile ve arkadaşlarla anıları ölümsüzleştirmek için mükemmel ortam ışığının artık şart olmadığını kanıtlıyor. Bu iki yeni model aynı zamanda Galaxy A Serisi'nin eğlenceli ve sürükleyici mobil deneyimleri herkes için erişilebilir hale getirme geleneğini devam ettiriyor. Kullanıcılar, Galaxy A55 5G ve Galaxy A35 cihazlarının Tam Yüksek Çözünürlük ve sıradışı netlikte görüntü sunan Süper AMOLED ekranlarında en yeni dizilerin ya da sosyal medyada gezinmenin keyfini çıkaracak.