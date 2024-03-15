NİSAN ARA TATİL İPTAL Mİ EDİLDİ? Milli Eğitim Bakanı duyurdu!

Milli ve dini bayramlarda okullar kapalı olduğundan öğrenciler, bayram tatiliyle ara tatilin birleştirilip birleştirilmeyeceğini merak ediyor. Mart ayının da gelmesiyle gözler Milli Eğitim Bakanlığının paylaştığı çalışma takvimine çevrildi. İşte, MEB 2023-2024 çalışma takviminin detayları…
ARA TATİL OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?
2023-2024 eğitim öğretim yılında ara tatil sebebiyle okullar Nisan ayında kapanacak. MEB çalışma takvimi bilgisine göre okullarda ikinci ara tatil 8-12 Nisan tarihleri arasında uygulanacak.
Ancak hafta sonu da takvime dahil edildiğinde ara tatil 5 Nisan cuma günü okulların kapanmasıyla başlayacak. Okullarda tekrar eğitim öğretim faaliyetleri 15 Nisan Pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek.
İKİNCİ ARA TATİL 9 GÜN MÜ SÜRECEK?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulan takvimde ara tatilin 8-12 Nisan aralığında uygulanacağı bilgisi paylaşıldı. Cumartesi ve pazar günleri de takvime eklendiğinde İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri toplam 9 gün tatil yapmış olacak. Okulların tatil sebebiyle kapalı olacağı günler ise şu şekilde;
6 Nisan Cumartesi (başlangıç)
7 Nisan Pazar
8 Nisan Pazartesi
9 Nisan Salı
10 Nisan Çarşamba
11 Nisan Perşembe
12 Nisan Cuma
13 Nisan Cumartesi
14 Nisan Pazar (son)
ARA TATİL VE RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ BİRLEŞTİRİLECEK Mİ?
Milli Eğitim Bakanlığı, geçtiğimiz yılda benzer şekilde ikinci ara tatil tarihini Ramazan Bayramı tarihlerine göre belirlemişti.
Ara tatil ve Ramazan Bayramı tatilinin birleştirilmesine ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.
Bu yıl Ramazan Bayramı 10-12 Nisan tarihleri arasında uygulanacak. Bu tarihlerde ara tatil sebebiyle okullar kapalı olduğundan öğrenciler ek olarak tatil yapmayacak.
2024 OKULLARIN KAPALI OLDUĞU RESMİ TATİL GÜNLERİ
Resmi ve dini bayram günlerinde kamu kurumlarıyla beraber okullar, üniversiteler, bankalar ve diğer birçok yer hizmet vermiyor. 2023-2024 eğitim öğretim yılı 14 Haziran'a denk geliyor. Öğrenciler resmi tatil günlerinin hafta içine denk gelmesi durumunda okula gitmeyecek. İşte, 2024 yılında okulların kapalı olacağı resmi tatil günleri;
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Salı,
Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Çarşamba
ARA TATİL KALKIYOR MU?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TRT Haber'de yaptığı ara tatil ile ilgili açıklamasında, "Ara tatili kaldırmıyoruz, öyle bir şey gündemimizde yok. 'Ara tatillerle ilgili anket yapılıyor' şeklindeki yorumlar bunun işlevsel olup olmadığını içeren rutin bir değerlendirme. Buradan gelecek verileri değerlendiririz, ara tatillerle ilgili oturur karar veririz. Kişisel olarak görüşüm şu; Türkiye farklı iklimlerin aynı anda yaşandığı bir ülke. 'Bir ara tatil uygulaması yapacaksak eğer bunu bölgelerin iklim koşullarına göre tarihlerini revize edebiliriz' ifadelerine yer verdi.