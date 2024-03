Şeffaf tasarım dili ile dikkat çeken Nothing Phone

İNGİLTERE merkezli Nothing Phone 2a, Türkiye'de 12 Mart'ta satışa sunuldu. Şeffaf gövdenin içinde, bütün komponentleri gördüğünüz en yalın bir tasarıma sahip Nothing Phone (2a) Türkiye'de farklı tasarım diliyle dikkat çeken Nothing Phone neredeyse tüm yetenekleri üstünden atmış. Yalın tasarımın bir parçası Android işletim sistemine aşırı yükleme yaparak kullanıcılara kişiselleştirme şansı sunuyor.

ÖZEL BİLDİRİM SEÇENEĞİ

YALINLIK aynı zamanda dikkat dağıtıcı unsurları azaltma ve bilinçli akıllı telefon kullanımını teşvik etme arzusuyla geliştirilen Nothing OS 2.5, hızlı ve akıcı bir kullanıcı deneyimini sunarak farklılaşıyor. Akıllı telefon tasarımları bu kadar birbirine benzerken Nothing farklı bir şey deniyor. İşletim sisteminde verimliliğe ve en son Android optimizasyon özelliklerine öncelik verilirken, Nothing'in benzersiz kimliğinin korunarak kullanıcılara en iyi deneyimin sunulması hedefleniyor. Lansmana özel kampanya kapsamında Nothing (2a) alana Ear Stick hediye ediliyor.

Telefonun tasarım felsefesini arayüzünden arka kapağına kadar her yerde yansıtıyor. Telefonun arka kapağına bakarken bildirimleri takip etmeniz mümkün. Tek tek uygulamalara göre özel bildirimler arka kapakta görüyorsunuz. Uber'de çağırdığınız arabanın ne zaman geleceğini fark ediyorsunuz.