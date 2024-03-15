Türk Telekom’dan AKM’de “erişilebilir sanat” projeleri

Türk Telekom, teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştüren kurumsal sosyal sorumluluk projelerini sürdürüyor. Tablolar Konuşuyor Dijital Resim Sergisi, Sesli Adımlar gibi etkinlik ve uygulamalarla AKM'de erişilebilir yaşamı destekleyen Türk Telekom, "Erişilebilir Tiyatro" ile görme ve işitme engelli sanatseverlere farklı bir sanat deneyimi sunuyor. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü İstanbul Devlet Tiyatrosu iş birliğiyle hayata geçirilen "Erişilebilir Tiyatro" projesi mart ayında "Seneye Bugün" oyunu ile devam ediyor. Proje kapsamında AKM'deki belirlenen Devlet Tiyatrosu oyunlarında canlı betimleme, sahne turu ve üst yazı uygulamalarıyla engelleri aşan bir sanat deneyimi sunuluyor.

"TÜRKİYE'YE DEĞER" ANLAYIŞI

Türk Telekom Kurumsal İletişim Direktörü Arif Sancaktaroğlu; "Türk Telekom olarak "Türkiye'ye Değer" anlayışımız çerçevesinde, teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştürüyor, ana destekçisi olduğumuz AKM'nin erişilebilir olması için tiyatro, sergi gibi etkinlik ve uygulamalarla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Erişilebilir Tiyatro projemiz kapsamında yeni oyunumuz Seneye Bugün ile sanatseverlere erişilebilir bir deneyim sunuyoruz" dedi. "Türkiye'ye Değer" anlayışı ile kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarını hayata geçiren Türk Telekom, teknolojiyi kültür ve sanatla harmanladığı Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) erişilebilirliği güçlendiriyor. Türk Telekom'un erişilebilirlik kapsamındaki projelerinden Sesli Adımlar uygulaması; görme ve işitme engelli sanatseverlere AKM'nin açık ve kapalı alanlarında yardıma ihtiyaç duymadan hareket edebilme olanağı sunuyor. Türk Telekom ayrıca teknoloji ve dijital dönüşüm odaklı farklı etkinlikleri de hayata geçiriyor. AKM'de geçtiğimiz Aralık ayında Milli Saraylar Resim Müzesi Koleksiyonu'ndan özel bir seçkiyi Tablolar Konuşuyor Dijital Resim Sergisi ile farklı bir sanat deneyimine dönüştüren Türk Telekom, 2024 yılı itibarıyla da Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü İstanbul Devlet Tiyatrosu iş birliği ile AKM'de Erişilebilir Tiyatro Projesi'ni başlattı.

HERKES İÇİN ERİŞİLEBİLİRLİK

Tablolar Konuşuyor Dijital Resim Sergisi ve Erişilebilir Tiyatro gibi projelerle AKM'de herkes için erişilebilir sanat etkinlikleri olduğunu vurgulayan Türk Telekom Kurumsal İletişim Direktörü Arif Sancaktaroğlu; "AKM'nin kalbinde yer alan Türk Telekom Opera Salonu isim sponsorluğumuzun yanında herkesin kültür sanat aktivitelerine katılım sağlayabildiği bir mekân oluşturmak istedik. Teknolojiyi toplumun ihtiyaçlarına göre kullanarak sanatı herkes için erişilebilir kılmanın mutluluğunu yaşıyoruz. AKM'de hayata geçirdiğimiz Sesli Adımlar uygulamamız ile görme ve işitme engelli ziyaretçilerimiz AKM'nin tüm kapalı ve açık alanlarını kolaylıkla gezebiliyor. Geçtiğimiz Aralık ayında gerçekleştirdiğimiz Tablolar Konuşuyor Dijital Resim Sergisi ile görme engelli vatandaşlarımızı Milli Saraylar Resim Müzesi Koleksiyonu'ndan tablolarla bir araya getirerek sesli betimlemelerle tabloları tanımalarını sağladık. Şimdi de bu yıl hayata geçirdiğimiz "Erişilebilir Tiyatro" projesi kapsamında görme ve işitme engelli sanatseverlere görsel, işitsel ve fiziksel engelleri aşan bir sanat deneyimi yaşatıyoruz. Türkiye'ye Değer anlayışı ile geliştirdiğimiz teknolojiyi herkesin kullanımına sunmaya devam edeceğiz" dedi.