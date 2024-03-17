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Haberler Yaşam Bankadan arıyorum diyene inandı 4.5 milyonunu kaptırdı

Bankadan arıyorum diyene inandı 4.5 milyonunu kaptırdı

İstanbul Bayrampaşa’da iş adamı S.A.’yı telefonla arayan dolandırıcılar kendilerini banka görevlisi olarak tanıttı. İş adamına hesaplarında güvenlik önlemleri alınması gerektiğini belirterek öğrendikleri bilgilerle S.A.’nın hesabından farklı hesaplara tam 4.5 milyon lira transfer ettiler. Kısa sürede milyonlarını kaybeden adamın şikayeti üzerine çalışma başlatan Dolandırıcılık Büro Ekipleri 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Aynı yöntemi kullanan bir başka dolandırıcılar ise geçtiğimiz günlerde iş adamı Abdurrahim Albayrak’ın telefon numarasını banka numarasına benziyor diye kopyalamışlardı.

YUNUS EMRE KAVAK
Bankadan arıyorum diyene inandı 4.5 milyonunu kaptırdı

Bayrampaşa'da ikamet eden iş adamı S.A.'yı 12 Mart günü banka numarasına benzeyen bir numara aradı. Arayan kişi kendisini banka görevlisi olarak tanıttı ve iş adamına 'hesaplarınızın güvenliği için birkaç işlem yapmamız gerekiyor' dedi. Kişisel bilgileri ve özel banka bilgilerine eriştikleri iş adamının hesabından tam 4 milyon 500 bin lirayı farklı hesaplara transfer ettiler. Dolandırıcıların ağına düşen iş adamı hemen durumu polise bildirdi.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro amirliği ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda ekipler banka hesaplarını kullandıran şüpheli Kazım K., Emirhan B., Ertuğrul C. ve Yakup U.'yu gözaltına aldı. Benzer suçlardan kayıtları olduğu öğrenilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ABDURRAHİM ALBAYRAK'IN DA NUMARASINI KOPYALAMIŞLARDI

Öte yandan son zamanlarda banka numarasına benzeyen telefon numaralarının kopyalanarak yapıldığı bu dolandırıcılık yönteminde ünlü iş adamı Abdurrahim Albayrak'ın da telefon numarası kopyalanmıştı. Albayrak'ın banka numarasına benzeyen numarası ile aradıkları vatandaşları dolandırmışlardı. Abdurrahim Albayrak ise bu numara bana Mesut Yılmaz'ın aramağanı o yüzden kıymetli Dolandırcılık Büro bir çeteyi daha çökertmiş ama beni hala arayanlar oluyor neden bizi dolandırdın diye" demişti.

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