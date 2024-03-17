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Haberler Yaşam Güvenlik güçlerine ‘Kanguru’ desteği

Güvenlik güçlerine ‘Kanguru’ desteği

HABER MERKEZİ
Güvenlik güçlerine ‘Kanguru’ desteği
GÜVENLİK güçlerinin en yaygın kullandığı ekipmanlardan telsiz bataryalarının zorlu koşullarda bile tam kapasiteyle göreve hazır tutulmasını sağlamak üzere "KANGURU" isimli akıllı batarya depolama ve şarj kabini geliştirildi. Hücre, pil ve bataryalar ve bunların şarj ihtiyacına yönelik çözümler geliştiren ASPİLSAN Enerji, ortaya koyduğu ürünlerle enerji depolama alanındaki dışa bağımlılığı azaltmaya katkı sağlıyor. Şirket, son dönemde geliştirdiği KANGURU akıllı batarya depolama ve şarj kabini ile Faydalı Model Belgesi aldı. Dış etkilerin olmadığı ya da sınırlı olduğu karargah gibi ortamlarda iklimlendirmeye ihtiyaç duyulmadığı için sadece şarj üniteleriyle raf şeklinde hazırlanan duvar tipi üniteler de oluşturuldu.
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