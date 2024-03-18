İzmir’de bugün hava nasıl olacak? 18 Mart Pazartesi hava durumu | Meteoroloji’den o illere son dakika uyarısı

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: ülkemizin güneydoğu bölgelerinde görülecek yağışların, Şanlıurfa'nın doğusu, Diyarbakır, Batman ve Mardin illeri ile Siirt ve Şırnak'ın batısında kuvvetli sağanak, Hakkari ve Bitlis çevreleri ile Muş'un güney, Van'ın güney ve batı, Siirt ve Şırnak'ın doğusunda kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yükseklerinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlara bağlı olarak meydana gelebilecek sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, kar yağışı beklenen yerlerde tipi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.