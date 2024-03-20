Otomobilin hızla çarptığı duraktaki 4 kişi can verdi

KONYA'DA Bekir Taşkın'ın (39) kontrolünü yitirdiği otomobilin otobüs durağına daldığı kazada ölü sayısı 4'e yükseldi. Otobüs durağında 6 kişinin, araç içinde de sürücüyle birlikte 3 kişinin olduğu belirlendi. Kazada otobüs durağında bekleyen Morda Gül Tutgak (54) ile akrabaları Elif Gül (42) ve Dudu Gül'ün (33) olay yerinde, Nergiz Gül'ün ise (48) kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitirdiği belirtildi. Yaralanan sürücü Bekir Taşkın ile yanındaki Bahriye Taşkın ve Ümmihan Taşkın ile durakta bekleyen Türkan Gül ve Sibel Özgürlü, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Sürücü Bekir Taşkın'ın epilepsi hastası olduğu belirtildi.