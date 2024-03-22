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Haberler Yaşam Ankara’ya mart karı yağdı

Ankara’ya mart karı yağdı

HABER MERKEZİ
Ankara’ya mart karı yağdı
BAŞKENT'TE dün sabah saatlerinde okula ve işe gitmek için dışarı çıkan vatandaşlar, kar yağışıyla karşılaştı. Kentte, hava sıcaklığının 5 dereceye kadar düştüğü bölgeler oldu. Mart ayının başında iyi giden havalar, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından yeniden kış etkisi göstermeye başladı. Mart ayının sonuna yaklaşılırken etkili olan yağmur, ülke genelinde yaşamı zorlaştırdı. Ankara'nın kuzey ilçeleri Kızılcahamam, Çamlıdere'de gece başlayan kar yağışı, dün sabah saatlerinden itibaren yağan kar tutmaya başladı. Ankaralılar ilk karı sevinçle ve şaşkınlıkla karşıladı.
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