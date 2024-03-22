Dilara Aksüyek Ben Bu Cihana Sığmazam kadrosuna dahil oldu

Yapımcılığını KYN Yapımevi'nin üstlendiği, yönetmen koltuğunda Mustafa Şevki Doğan'ın oturduğu senaristliğini ise Gökhan Horzum'un yaptığı Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin, zengin oyuncu kadrosuna Arzu karakteriyle Dilara Aksüyek dahil oldu.