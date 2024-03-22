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Haberler Yaşam Dilara Aksüyek Ben Bu Cihana Sığmazam kadrosuna dahil oldu

Dilara Aksüyek Ben Bu Cihana Sığmazam kadrosuna dahil oldu

Salı akşamları Atv ekranlarında izleyicisinin karşısına çıkan ve reyting rekorları kıran Ben Bu Cihana Sığmazam'ın oyuncu kadrosuna başarılı isim Dilara Aksüyek dahil oldu. Aksüyek dizide Ateş'in (Burak Çelik) eski eşini canlandırıcak. Cezayir Türk'ün ailesinin içine giren Arzu'nun (Dilara Aksüyek) gerçek yüzü zamanla ortaya çıkacak.

HABER MERKEZİ
Dilara Aksüyek Ben Bu Cihana Sığmazam kadrosuna dahil oldu

Yapımcılığını KYN Yapımevi'nin üstlendiği, yönetmen koltuğunda Mustafa Şevki Doğan'ın oturduğu senaristliğini ise Gökhan Horzum'un yaptığı Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin, zengin oyuncu kadrosuna Arzu karakteriyle Dilara Aksüyek dahil oldu.

Dilara Aksüyek Ben Bu Cihana Sığmazam kadrosuna dahil oldu

atv'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın kadrosuna dahil olan Dilara Aksüyek 26 Mart Salı günü yayınlanacak bölümde izleyicilerin karşısına çıkacak.

Dilara Aksüyek Ben Bu Cihana Sığmazam kadrosuna dahil oldu

Dilara Aksüyek, dizide Ateş'in (Burak Çelik) eski eşini canlandırıyor. Cezayir Türk'ün ailesinin içine giren Arzu'nun (Dilara Aksüyek) gerçek yüzü zamanla ortaya çıkacak.

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