Gece telefonların kamera yetenekleri ortaya çıkıyor

TEKNOLOJİNİN gelişimiyle aynı doğrultuda ilerleyen akıllı telefon kameraları, günlük iletişim anlayışını tümüyle değiştirdi. Profesyonel bir fotoğraf makinasının sağladığı çekim kalitesini akıllı telefonlarıyla gerçekleştirebilen kullanıcılar, yaratıcılıklarını özgürce yansıtabildiği fotoğraf ve video çekimleriyle anlık olarak etkileşimde bulunabiliyor.

GECE MODU YARIŞI YAŞANIYOR

APPLE iPhone modellerinde gece modu özelliğini özellikle düşük ışıkta öne çıkarıyor. Android telefonlarda çoklu kamera ve farklı renklerle karşımıza çıkıyor. Ancak düşük ışık ve gece akıllı telefonların tüm yetenekleri ortaya çıkıyor. HEM Samsung Galaxy A55 5G hem de Galaxy A35 5G, Samsung Galaxy cihazlarla özdeşleşen sıradışı kamera özelliklerini sunuyor. Hareket halinde yapılan çekimlerde dahi fotoğraf ve videolarda netlik sağlayan optik görüntü sabitleme (OIS) ve video dijital görüntü sabitleme (VDIS) özellikleri, sunulan bu özelliklerden bazıları. Bir telefonda kameraya önem veren kullanıcılar için yapay zeka destekli, 64 MP arka kameraya ve 13 MP ön kameraya sahip olan Casper VIA A40, Ultra Gece Modu özelliği ile karanlık ortamlarda dahi güzel anıları en net haliyle saklama imkanı sunuyor.

Yüksek kaliteli kameraların yaygınlaşmasıyla birlikte iletişim giderek daha görsel odaklı bir hale geldi. Günlük yaşamındaki anlık görüntüleri, mesaj uygulamaları veya sosyal medyada sevdikleriyle paylaşan kullanıcılar, bu sayede derin ve anlamlı bir bağ oluşturabiliyor. Trend teknolojileri kullanıcılarıyla buluşturma misyonunda olan Türkiye'nin teknoloji markası Casper, VIA ailesinin en yeni üyesi Casper VIA A40 ile en güzel anıları, en canlı şekilde yakalamayı mümkün kılıyor. Çok daha net ve parlak fotoğraflar için 64 MP ana kameraya ek olarak geliştirilen 2 MP makro ve 2 MP bokeh kameraya sahip olan Casper VIA A40, yapay zeka destekli 'Ultra Gece Modu' ve 13 MP ön kamerasıyla karanlık ortamlarda dahi dinamik özçekimleri mümkün kılıyor. Yüksek kaliteli görüntülerin depolanabilmesi için 256 GB hafızasının yanında 1 TB'a kadar artırılabilen depolama alanı sağlayan Casper VIA A40, 84 bin fotoğraf, 26 saat 1080P video ve 48 saate kadar 720P video saklamaya olanak tanıyor.

KARANLIĞA MEYDAN OKUYOR

YAPAY zeka teknolojisinin gelişimiyle birlikte fotoğraf ve video çekmek daha kolay, verimli ve etkileyici bir hale dönüştü. Herhangi bir fotoğraf veya video çekiminde kullanıcıların yapması gereken ayarlamaları otomatik bir şekilde gerçekleştiren yapay zeka, çok daha kaliteli ve net görüntülere olanak sağlıyor. Kullanıcıların bir akıllı telefondan beklediği tüm özellikleri tek bir cihazda buluşturmayı hedefleyen Casper VIA A40, 6.78 inç FHD+ geniş ekranı, yapay zeka destekli akıllı kamera özelliği, geniş hafızası ve şık tasarımıyla kullanıcılara beklentilerin ötesinde bir deneyim yaşatıyor. Son yılların çığır açan yapay zeka teknolojisini, kamera yazılımları alanında dünya devi olan Arcsoft'un lisanslı yazılımı ile buluşturan Casper VIA A40, Ultra Gece Modu özelliği ile karanlık ortamlarda dahi net görüntüler yakalayabiliyor. 64 MP arka kameraya ek olarak geliştirilen 2 MP makro ve 2 MP bokeh kamerayı etrafındaki gümüş halka çerçevede konumlandırılan Casper VIA A40, tasarımın gücünü kamera performansına yansıtıyor. Dünya devi Arcsoft'un lisanslı yapay zeka yazılımı ile güçlendirilen 13 MP'lik ön kamera, geliştirilmiş gece modu ve portre koruma teknolojileri sayesinde ise dinamik özçekimleri mümkün kılıyor.