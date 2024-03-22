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Haberler Yaşam Tekirdağ’da feci kaza: 5 ölü 11 yaralı

Tekirdağ’da feci kaza: 5 ölü 11 yaralı

Tekirdağ’da dün minibüs ile TIR çarpıştı. Kazada 5 kişi hayatını kaybederken 11 kişinin de yaralandığı bildirildi.

HABER MERKEZİ
Tekirdağ’da feci kaza: 5 ölü 11 yaralı

TEKİRDAĞ'DA minibüs ile TIR'ın çarpıştığı kazada 5 kişi öldü, 11 kişi yaralandı. Kırklareli'nin Vize ilçesinden Tekirdağ'ın Saray ilçesine seyir halindeki Mehmet Karaca'nın kullandığı 59 KS 182 plakalı minibüs, Çukuryurt Mahallesi Çayla Kavşağı'nda Kürşat Akça idaresindeki 34 BGE 76 plakalı TIR'la çarpışarak devrildi. Kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, polis, sağlık ekibi ve ambulans sevk edildi. Korkunç kazada Asiye Korkulu (72), Firdevs Arca (75), Mehmet Korkmaz (83), Mehmet Ölmez (47), Rıdvan Cengiz (53) yaşamını yitirdi.

Yaralanan şoförler Karaca (64) ve Akça (46) ile Özay Mutlu (53), Zeynep Demirci (72), Kenan Baran (53), Tamer Gezginci (47), Ceren Velişan (19), Mısra Gürbüz (26), Abdurrahman Karakoç (21), Talha Efe Sancak (20), Engin Solcun (53) çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma için Saray ve Çorlu Cumhuriyet Başsavcılıklarınca 3 savcı görevlendirildi.

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