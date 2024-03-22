  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam “Türkiye Yapay Zeka Yasası’nı oluşturmalı”

Türkiye Yapay Zeka Yasası’nı oluşturmalı”

Türk İstatistik Derneği (TİD) Başkanı Prof. Dr. Turhan Menteş, Türkiye’deki yapay zeka teknolojisinin hızla geliştiği ve yaygınlaştığı göz önünde bulundurularak, yeni yasanın Türkiye’deki yapay zeka düzenlemeleri için önemli bir örnek olacağını söyledi

TİMUR SIRT
“Türkiye Yapay Zeka Yasası’nı oluşturmalı”

Avrupa Parlamentosu, Avrupa Yapay Zeka Yasası'nı onayladı. Yasa, yapay zeka teknolojisinin etik ve güvenli kullanımını teşvik etmeyi ve insan haklarını korumayı hedefliyor. Prof. Dr. Turhan Menteş, yaptığı yazılı açıklamada, yapay zeka teknolojisinin etik ve güvenli kullanımını teşvik etmeyi ve insan haklarını korumayı amaçlayan bu yasanın Türkiye'deki düzenlemeler için bir kılavuz olabileceğini vurguladı.

ETİK VE GÜVENLİ KULLANIM

Turhan Menteş, Türkiye'deki yapay zeka kullanımı ve düzenlenmesiyle ilgili tartışmaların devam edeceğini belirterek, Avrupa Yapay Zeka Yasası'nın yapay zeka teknolojisinin etik ve güvenli kullanımını sağlamayı amaçladığını ifade etti. Menteş, TİD'in insan haklarının yapay zeka teknolojisiyle uyumlu bir şekilde korunmasını desteklediğini dile getirdi.

Menteş, "Günümüzde yapay zekanın toplumda bir etkisi olup olmayacağı sorusu tartışılmamaktadır. Tartışılması gereken soru bu olumlu ya da olumsuz etkinin kim tarafından, nasıl , nerede ve ne zaman hissedileceğidir" dedi. Menteş, Türkiye'deki yapay zeka teknolojisinin kullanımı ve düzenlenmesi konusundaki tartışmaları gündeme getirmeye devam edeceklerini belirterek, "Avrupa Yapay Zeka Yasası", yapay zeka teknolojisinin etik ve güvenli kullanımını sağlamak için insan haklarını korumayı amaçlamaktadır" dedi. Yapay zeka teknolojisinin toplum ve ekonomi üzerinde derin etkilere sahip olabileceğini belirten Menteş, Türkiye'de güçlü düzenlemelerin ve etkili politikaların hayata geçirilmesinin önemine dikkat çekerek, veri koruma ve gizlilik düzenlemeleri, etik ve sorumluluk ilkeleri, endüstriyel düzenlemeler, inovasyon teşvikleri ve destekler ile uluslararası işbirliği ve standartlar gibi beş ana konuda düzenlemelerin gerekliliğine vurgu yaptı. Bu düzenlemelerin, yapay zeka teknolojilerinin güvenli, etik ve sorumlu bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla oluşturulması gerektiğini savunan Menteş, "İşletmeler, bu düzenlemelere uyumlu bir şekilde yapay zeka teknolojilerini kullanmalı ve geliştirmelidir. Yapay zeka teknolojisinin etik ve güvenli kullanımını sağlamak için güçlü düzenlemeler ve etkili politikaların hayata geçirilmesi önemlidir" şeklinde konuştu.

SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA