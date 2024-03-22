“Türkiye Yapay Zeka Yasası’nı oluşturmalı”

Avrupa Parlamentosu, Avrupa Yapay Zeka Yasası'nı onayladı. Yasa, yapay zeka teknolojisinin etik ve güvenli kullanımını teşvik etmeyi ve insan haklarını korumayı hedefliyor. Prof. Dr. Turhan Menteş, yaptığı yazılı açıklamada, yapay zeka teknolojisinin etik ve güvenli kullanımını teşvik etmeyi ve insan haklarını korumayı amaçlayan bu yasanın Türkiye'deki düzenlemeler için bir kılavuz olabileceğini vurguladı.

ETİK VE GÜVENLİ KULLANIM

Turhan Menteş, Türkiye'deki yapay zeka kullanımı ve düzenlenmesiyle ilgili tartışmaların devam edeceğini belirterek, Avrupa Yapay Zeka Yasası'nın yapay zeka teknolojisinin etik ve güvenli kullanımını sağlamayı amaçladığını ifade etti. Menteş, TİD'in insan haklarının yapay zeka teknolojisiyle uyumlu bir şekilde korunmasını desteklediğini dile getirdi.

Menteş, "Günümüzde yapay zekanın toplumda bir etkisi olup olmayacağı sorusu tartışılmamaktadır. Tartışılması gereken soru bu olumlu ya da olumsuz etkinin kim tarafından, nasıl , nerede ve ne zaman hissedileceğidir" dedi. Menteş, Türkiye'deki yapay zeka teknolojisinin kullanımı ve düzenlenmesi konusundaki tartışmaları gündeme getirmeye devam edeceklerini belirterek, "Avrupa Yapay Zeka Yasası", yapay zeka teknolojisinin etik ve güvenli kullanımını sağlamak için insan haklarını korumayı amaçlamaktadır" dedi. Yapay zeka teknolojisinin toplum ve ekonomi üzerinde derin etkilere sahip olabileceğini belirten Menteş, Türkiye'de güçlü düzenlemelerin ve etkili politikaların hayata geçirilmesinin önemine dikkat çekerek, veri koruma ve gizlilik düzenlemeleri, etik ve sorumluluk ilkeleri, endüstriyel düzenlemeler, inovasyon teşvikleri ve destekler ile uluslararası işbirliği ve standartlar gibi beş ana konuda düzenlemelerin gerekliliğine vurgu yaptı. Bu düzenlemelerin, yapay zeka teknolojilerinin güvenli, etik ve sorumlu bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla oluşturulması gerektiğini savunan Menteş, "İşletmeler, bu düzenlemelere uyumlu bir şekilde yapay zeka teknolojilerini kullanmalı ve geliştirmelidir. Yapay zeka teknolojisinin etik ve güvenli kullanımını sağlamak için güçlü düzenlemeler ve etkili politikaların hayata geçirilmesi önemlidir" şeklinde konuştu.