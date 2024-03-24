Antalya-İzmir hattında ‘Flört operasyonu’

ANTALYA'DA, flört uygulamasından tanıştığı kişilerin cep telefonu ve mobil bankacılık uygulamasının şifrelerini öğrenen 3 şüpheli, çektikleri kredileri kendi hesaplarına aktardı. Konyaaltı ilçesinde yaşayan S.Y. adlı kadın ve T.K. ile F.U. isimli 2 erkek arkadaşının, flört uygulamasından çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddia edildi. S.Y. flört uygulamasından tanıştığı ve güven sağladığı kişilerin cep telefonu uygulaması şifrelerini öğrendi. Mağdurları 2 milyon lira dolandırılan şüpheliler, İzmir'de gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi.