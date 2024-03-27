Meteoroloji’den İzmir’e sağanak yağış uyarısı! 27 Mart Çarşamba hava durumu...

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Adana'nın güney ve doğusu, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, güney ve doğu kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 21°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

HATAY °C, 21°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 22°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu