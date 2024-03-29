Emine Erdoğan’dan Sıfır Atık mesajı

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, bu yıl ikincisi kutlanacak olan 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü dolayısıyla BM, OECD, UNESCO, Türkiye'nin daimi temsilcilikleri, UNEP ve dış misyonlarda düzenlenecek etkinliklere video mesaj gönderdi. Herkesi, bir kez daha, İyi Niyet Beyanı'nı imzalayarak, Sıfır Atık gönüllüsü olmaya davet eden Emine Erdoğan, "İklim değişikliğinin ve çevre kirliliğinin sonuçlarını acı tecrübelerle öğrenen bizler, bir yandan bu sınamalarla mücadele etmeli, diğer yandan gelecek nesillere olan sorumluluğumuz bağlamında sürdürülebilirlikle ilgili somut adımlar atmalıyız" dedi.