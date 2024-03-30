  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam ‘Gelecek nesiller için somut adımlar atmalıyız’

‘Gelecek nesiller için somut adımlar atmalıyız’

HABER MERKEZİ
‘Gelecek nesiller için somut adımlar atmalıyız’
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Nairobi'deki Birleşmiş Milletler (BM) Ofisi'nde düzenlenen '30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü'nün ikincisi etkinliğine bir mesaj gönderdi. Erdoğan, "Her gün, 2 bin çöp kamyonuna eş değer plastiği okyanuslara, nehirlere ve göllere atıyoruz. Okyanusta yüzen kıta büyüklüğünde bir plastik adasının, bu yüzyıl insanının eseri olması vicdanlarımıza sığıyor mu? Gelecek nesillere olan sorumluluğumuz bağlamında sürdürülebilirlikle ilgili somut adımlar atmalıyız" dedi. Emine Erdoğan, BM Sıfır Atık Kararı'yla ilan edilen '30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü'nün önemli bir fırsat oluşturduğunu belirterek, "Ortak evimiz dünyayı daha yaşanabilir bir yer yapmak için vaktini ve emeğini ortaya koyan bütün çevre gönüllülerinin 'Sıfır Atık Günü'nü kutluyorum" dedi.
SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA