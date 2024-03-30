‘Gelecek nesiller için somut adımlar atmalıyız’

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Nairobi'deki Birleşmiş Milletler (BM) Ofisi'nde düzenlenen '30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü'nün ikincisi etkinliğine bir mesaj gönderdi. Erdoğan, "Her gün, 2 bin çöp kamyonuna eş değer plastiği okyanuslara, nehirlere ve göllere atıyoruz. Okyanusta yüzen kıta büyüklüğünde bir plastik adasının, bu yüzyıl insanının eseri olması vicdanlarımıza sığıyor mu? Gelecek nesillere olan sorumluluğumuz bağlamında sürdürülebilirlikle ilgili somut adımlar atmalıyız" dedi. Emine Erdoğan, BM Sıfır Atık Kararı'yla ilan edilen '30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü'nün önemli bir fırsat oluşturduğunu belirterek, "Ortak evimiz dünyayı daha yaşanabilir bir yer yapmak için vaktini ve emeğini ortaya koyan bütün çevre gönüllülerinin 'Sıfır Atık Günü'nü kutluyorum" dedi.