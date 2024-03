Markete giren adamın aracını içinde kız arkadaşıyla birlikte çaldılar

Akıllara durgunluk veren olay 2 gün önce Beylikdüzü'nde gece 02.30 sıralarında yaşandı., Gece yarısı yanında kız arkadaşı ile eve dönen M.A.Y., alışveriş için markete gitti. Marketin önünde duran M.A.Y. aracın anahtarını kız arkadaşına bırakıp içeri girdi. M.A.Y., markette alışveriş yaparken, birden kız arkadaşının çığlık seslerini duydu. Dışarı doğru bakan M.A.Y., kız arkadaşının bulunduğu aracın tanımadığı iki kişi tarafından kaçırıldığını gördü. Araca koşan M.A.Y, gaspçılara yetişemedi. Kız arkadaşını aracıyla birlikte kaçıran gaspçıların peşine doğru giden M.A.Y, bir yandan olayı polise bildirdi.

ARKADAŞINI İNDİRİP ARACI KAÇIRDILAR

Gaspçıları yakalamaya çalışan M.A.Y., şüphelilere yetişemedi. Aracı kaçıran gaspçılar genç kızı kısa bir süre sonra yolda indirerek araçla ortadan kayboldu. Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Genç kız verdiği ifadesinde araca binen iki kişi bıçakla kendisini tehdit ederek arabayı kaçırdığını kısa bir süre sonra kendisini araçtan indiren şüphelilerin kaçtığını söyledi.

KISA SÜREDE, ARAÇLA GEZERKEN YAKALANDILAR

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri yaptığı çalışmalarla gaspçıların Esenyurt tarafına kaçtığını tespit etti. Çalışmayı derinleştiren polis, kısa sürede şüphelileri tespit etti. Düzenlenen operasyonla gaspçılar Eren K.(24) ve Halil C.B.(25) yakalandı. Gasp edilen araçta bulundu. İkişer suç kaydı bulunan şüpheliler tutuklandı.

Yaşanan bu ilginç olay marketin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde markete alışveriş için giren M.A.Y., kısa bir süre sonra market önüne park ettiği araçta bulunan kız arkadaşının çığlık sesini duyunca hareketleniyor. Marketten araca koşan M.A.Y. gaspçılara yetişemiyor. Gaspçılar M.A.Y'nın kız arkadaşının içinde bulunduğu aracı kız arkadaşıyla birlikte kaçırıyor.