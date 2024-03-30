Nerede oy kullanacağım? e-Devlet seçim yeri sorgulama...

Yerel seçimlerde hangi sandıkta oy kullanılacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Nerede oy kullanacağım? Seçmen kaydı sorgulama nasıl yapılır? Seçimlerde seçmen bilgi kağıdı zorunlu mu? merak ediliyor. İşte e-Devlet seçim kaydı sorgulama ekranı ve detaylar...

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Seçmenler, hangi sandıkta oy kullanacağını YSK'nin internet sitesinden, e-Devlet'ten, YSK'nin Seçmen Sorgulama Mobil Uygulaması üzerinden ve 444 9 975 numaralı YSK Çağrı Merkezi'nden kontrol edebilecek.

E-DEVLET SEÇİM YERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

GEÇİCİ KİMLİK BELGESİ İLE OY KULLANILABİLİR Mİ?

Nüfus müdürlüklerinden alınan geçici kimlik belgesi ile oy kullanılabilir.

OKUMA YAZMA BİLMİYORUM, OY KULLANIRKEN AKRABAM BANA YARDIMCI OLABİLİR Mİ?

Okuma - yazma bilmeyen seçmenlere oy verme sırasında yardım etmek amacıyla oy verme yerine kendisinden başka kimse giremez ve oy kullanma sırasında yardım edemez. Seçmen kendi oyunu kendi kullanır.

Okuma - yazma bilmeyen seçmen, sorduğu ve istediği takdirde sandık kurulu başkanı, birleşik oy pusulaları üzerinde bulunan işaretlerden hangisinin hangi siyasi parti veya bağımsız adaya ait olduğunu ve tercih ettiği siyasi parti veya bağımsız adaya, diğer bölüme taşırmamak suretiyle "TERCİH" veya "EVET" mührünü basması ve birleşik oy pusulaları ile birlikte muhtarlık - ihtiyar heyeti/meclisi için hazırlanmış olan beyaz kâğıdı veya beyaz kâğıda basılan, teksir edilen, herhangi bir araçla veya elle çoğaltılan oy pusulasını mühür basmadan katlayıp zarfa koyarak ağzını yapıştırması gerektiğini anlatır.