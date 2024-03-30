Seçim günü AVM’ler açık mı? 31 Mart Pazar AVM’ler saat kaçta açılıyor?

31 MART PAZAR GÜNÜ AVM'LER AÇIK MI, SEÇİM GÜNÜ AVM'LER KAÇTA AÇILIYOR?

Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirtilen seçim yasaklarına göre kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak. Ancak insanların alışveriş yapabilecekleri yerler için bir yasak bulunmuyor.

SEÇİM GÜNÜ UYGULANACAK OLAN YASAKLAR

Seçim yasakları, 31 Mart 2024 tarihinde saat sabah 06.00 itibarıyla uygulanmaya başlayacak. Yasaklar gece yarısı saat 00.00 itibarıyla sona erecek.



YSK kararına göre ayrıca yerel seçim günü 06.00'dan 00.00'a kadar alkollü içki satılamayacak, içkili ve umumi yerlerde alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak.



Eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalacak, eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.



Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka kimse silah taşıyamayacak.



Oy verme günü, seçim yasaklarına ve belirtilen kurallara uyulmak şartıyla saat 18.00'den sonra düğün yapılabilecek.