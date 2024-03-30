Yunanistan depremlerle sarsıldı

unanistan Jeodinamik Enstitüsü, dün sabah saatlerinde ülkenin İyon Denizi açıklarında meydana gelen depremin şiddetini 5.7 olarak belirledi. Yetkililer, can ve mal kaybı olmadığını hasar tespiti için çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti. Enstitü, 5.7'lik depremin şiddetini güncelleyerek bu depremin öncesinde 4.3'lük ayrı bir deprem olduğunu da açıkladı. Yetkililer, iki sarsıntının da kıyı şeridinden hissedildiğini ifade etti. Yunanistanlı uzmanlar, yerel basına açıklama yapıp iki depremin bina altyapısı üzerinde etkili olmadığını vurgulayarak depremin 20 km derinlikte olduğunu belirtti.