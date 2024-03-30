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Haberler Yaşam Yunanistan depremlerle sarsıldı

Yunanistan depremlerle sarsıldı

HABER MERKEZİ
Yunanistan depremlerle sarsıldı
Yunanistan Jeodinamik Enstitüsü, dün sabah saatlerinde ülkenin İyon Denizi açıklarında meydana gelen depremin şiddetini 5.7 olarak belirledi. Yetkililer, can ve mal kaybı olmadığını hasar tespiti için çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti. Enstitü, 5.7'lik depremin şiddetini güncelleyerek bu depremin öncesinde 4.3'lük ayrı bir deprem olduğunu da açıkladı. Yetkililer, iki sarsıntının da kıyı şeridinden hissedildiğini ifade etti. Yunanistanlı uzmanlar, yerel basına açıklama yapıp iki depremin bina altyapısı üzerinde etkili olmadığını vurgulayarak depremin 20 km derinlikte olduğunu belirtti.
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