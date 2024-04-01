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Haberler Yaşam Adaya destek cinayeti

Adaya destek cinayeti

Bursa’da akrabası olan adaylar yerine başka muhtar adayını destekleyen Yusuf Yiğit’i, kuzenleri öldürdü. Kısa süre sonra kaçan üç şüpheli de yakalandı.

HABER MERKEZİ
Adaya destek cinayeti

Bursa'da akrabası olan 2 aday yerine diğer muhtar adayını desteklediği gerekçesiyle Yusuf Yiğit'i (50) pompalı tüfekle vurup öldüren amcasının oğulları E.Y., M.Y. ve T.Y. yakalandı. Olay, önceki gün saat 22.00 sıralarında Mustafakemalpaşa ilçesinin kırsal Taşpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede 3 muhtar adayından 2'si akrabası olan Yusuf Yiğit diğer adayı destekleyince, yakınları kendisine husumet beslemeye başladı.

ŞÜPHELİLER ADLİYEDE

Bir düğün salonunda düzenlenen eğlenceye giden Yiğit, amcasının oğulları E.Y. ve M.Y. ile karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışmanın ardından E.Y. ile M.Y., araçlarından aldıkları pompalı tüfekle Yusuf Yiğit'e ateş açtı. Boynundan vurulan Yusuf Yiğit ağır, saçmaların isabet ettiği salondaki Simge Ertaş (24) ile 3 yaşındaki G.A.B., hafif yaralandı. Yusuf Yiğit, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, yaptığı yazılı açıklama ile olayın ardından kaçan 3 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

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