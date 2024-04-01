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En yaşlı seçmenler sandık başına gitti

HABER MERKEZİ
En yaşlı seçmenler sandık başına gitti
İZMİR'İN Karaburun ilçesinde yaşayan Zekiye Sertoğlu (101), oy kullanmak için tekerlekli sandalye ile Karaburun İlkokulu'na geldi. Yakınlarının yardımıyla 1007 numaralı sandığa gelen Sertoğlu, sandık kurulu görevlilerinin alkışları eşliğinde oyunu kullandı. Sertoğlu'nun boynundaki Gazi Mustafa Kemal Atatürk baskılı fular ise dikkat çekti. Türkiye'nin en yaşlı seçmeni 117 yaşındaki Arzu Sınıroğlu ise Kırıkkale'deki doğup büyüdüğü köyünde oyunu kullandı. Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Elmalı köyünde yaşayan 117 yaşındaki Arzu Sınıroğlu, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kızı Gülkız Sınıroğlu ile birlikte muhtarlık binasına gitti.
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