Sandık başında kan aktı

Diyarbakır'ın Ağaçlıdere Mahallesi'nde oy verme sırasında kavga çıktı. Silahlı, taşlı ve sopalı kavgada 1 kişi yaşamını yitirirken, 2'si ağır 12 kişi yaralandı. Olay, sabah saatlerinde Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki Ağaçlıdere Mahallesi'nde meydana geldi. Oy verme işlemi sırasında çıkan tartışma büyüyerek silahlı, taşlı, sopalı kavgaya dönüştü. Emin Çelik (44), vücuduna isabet eden kurşunlarla hayatını kaybetti, 2'si ağır 12 kişi yaralandı. EKİPLERE ENGEL

Kavga nedeniyle sağlık ekipleri olay yerine giremezken, bölgeye takviye jandarma ekipleri sevk edildi. Takviye ekiplerin gelmesiyle olay yerine gitmeye çalışan sağlık ekipleri ile gazeteciler, tarafların taşlı ve silahlı saldırısına uğradı. Bu sırada bölgede bulunan iki muhabir ambulansa binerek korunmaya çalıştı.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ

Gazetecilerin bulunduğu otomobilin lastiğine de mermi isabet ederken, 2 ambulans hasar gördü. Görevliler ve gazeteciler güvenli alana geçerken, jandarma bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

ÖLEN KİŞİ SANDIK GÖREVLİSİ

OY verme işlemi sırasında çıkan silahlı, taşlı, sopalı kavgada hayatını kaybeden Emin Çelik'in (44) sandık görevlisi olduğu ortaya çıktı. Köy giriş çıkışlara kapatılırken, ilk müdahalelerinin ardından yaralılar tedavi için hastanelere kaldırıldı.