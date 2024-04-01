Son dakika: LGS başvuru süresi uzatıldı | MEB LGS başvuru ekranı....

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav için başvuru süresi yarın saat 17.00'ye kadar uzatıldı.

Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan şu açıklama yapıldı;

"Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak olan, 2024 Yılı Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav'a süresi içinde başvuru yapamayan öğrenciler, sınav başvurularını 2 Nisan 2024 Salı günü saat 17.00'ye kadar yapabilecek."

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LGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Öğrenciler (yurt dışında e-Okul Sistemi'ne kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler hariç) Merkezî Sınav başvurularını elektronik ortam ( https://eokul.meb.gov.tr/ ) üzerinden yapacaktır. Başvuru için öğrencilerden herhangi bir ücret talep edilmeyecektir. Merkezî Sınav başvurusunda bulunacak öğrenciler, başvuru yapmadan önce elektronik ortamdaki bilgilerinin güncel olup olmadığını kayıtlı oldukları okul müdürlüklerinden kontrol ettireceklerdir. Öğrenci bilgilerinin güncelliğinden okul müdürlüğü sorumlu olacaktır.

SINAV YERİMİ NASIL ÖĞRENECEĞİM?

Sınav giriş yerini, salonunu, sıra numarasını ve varsa sınav tedbir hizmeti bilgilerini 24 Mayıs 2024 tarihinde e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden öğrenebilirsiniz.

SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINACAKTIR?

Fotoğraflı sınav giriş belgeleri 24 Mayıs 2024 tarihinden itibaren okul müdürlüklerince elektronik ortamdan (https://eokul.meb.gov.tr/) alınıp onaylanarak öğrenciye teslim edilecektir.