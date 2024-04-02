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Haberler Yaşam Başkent'te bir işçi göçük altında kaldı

Başkent'te bir işçi göçük altında kaldı

HABER MERKEZİ
Başkent’te bir işçi göçük altında kaldı
ANKARA'NIN Çankaya ilçesinde inşaat işçisi Rasim Yılmaz, bir binanın yıkım işlemleri gerçekleştirilirken istinat duvarının çökmesi sonucu enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Olay, Çankaya'da bulunan Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hakkında yıkım kararı verilen binada işçiler yıkım işlemlerine başladı. Molozların kaldırılması sırasında ise çalışan işçilerden Rasim Yılmaz, fazla toz çıkmasın diye su dökerken, istinat duvarının çökmesi sonucu göçük altında kaldı. Yapılan çalışmalarının ardından Rasim Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi
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