İstanbul’daki silahlı kavgada bir can kaybı

İSTANBUL Arnavutköy'de seçim sonrası eski ve yeni muhtar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Olay, saat 22.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde tekrar aday olan mevcut muhtar Ahmet Güleryüz ile akrabası olan ve muhtarlığı kazanan Sabri Güleryüz yolda karşılaştı.

Mevcut muhtar adayı Ahmet Güleryüz seçimi kaybetmesi nedeniyle Sabri Güleryüz ile tartışmaya başladı. Tartışmada Sabri Güleryüz, Ahmet Güleryüz'ü bıçakladı. Kavgada Mahmut Dizman( 32) ve olay sırasında yoldan geçtiği öne sürülen Mustafa Arslan( 32) silahla vuruldu. Ağır yaralı olan Arslan hayatını kaybetti. Şüpheli Yakup Güleryüz, Şakir Güleryüz ve Sabri Güleryüz gözaltına alındı.