Otizmli Mert, müzikte çok yetenekli

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlere ailesiyle Şanlıurfa'da yakalanan otizmli Mert Okutan(6), yeteneği sayesinde birkaç kez dinlediği şarkıları piyanoda çalabiliyor. 6 Şubat 2023'teki depremlerde evlerinden çıkmayı başardıktan sonra apartmanları yıkılan Yaşar ve Meral Okutan çifti, 2 çocuklarıyla hayata tutunmaya çalıştı. Depremin yaralarını sarmaya çalışırken çocuklarına otizm tanısı konulmasıyla üzüntü yaşayan aile, Mert'in eğitimi için Antalya'ya yerleşti. Öğretmenlerinin müzikteki yeteneğini fark ettiği Mert, sadece birkaç kez dinleyerek ezberlediği şarkıları piyanoda çalmaya başladı. Mert'e ders veren öğretmen Yağmur Erel, küçük çocuğun algılarının çok yüksek olduğunu kaydetti.