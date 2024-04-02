Üsküp’ten Mekke’ye bisikletle hac yolculuğu

BALKAN ülkelerinden Kuzey Makedonya ve Bosna Hersek'ten iki bisikletçi hacca gitmek üzere Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'ten yola çıktı. Hac yolculuğuna başlayan iki bisikletçi, Çanakkale, Bursa, Konya gibi şehirleri de ziyaret edecek. "Skopje to Mekkah 2024" adını verdikleri bu yolculukta Kuzey Makedonya'dan 57 yaşındaki Qamuran Hirda ve Bosna Hersek'in Gracanica şehrinden 60 yaşındaki Adem Aljic Mekke'ye ulaşmak için pedal çevirecek. Hirda, "Bu sefer biraz daha farklı olacak. Bu benim en büyük meydan okumam. Yaklaşık 4 bin kilometre yol yapılacak. Rotamız Üsküp'ten Bulgaristan'a, oradan Türkiye'ye. Çanakkale üzerinden Bursa'ya, daha sonra Konya'ya en son da Türkiye'nin Suriye sınırındaki Gaziantep veya Adana'ya" diye konuştu.