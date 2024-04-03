Akraba evliliğinde yarıya yakın azalma

GELENEKÇİ toplumlarda görülen ve Türkiye'de geçmişte yaygın olan akraba evliliği, son yıllarda düzenli olarak azalmaya başladı. Kentleşme ve sanayileşmenin hızlandırdığı modernleşmeyle değişen fikirlere bağlı olarak azalan akraba evlilikleri, Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine de yansıdı. Evlenme istatistiklerine göre, 2010 yılında yapılan resmi evlenmelerin yüzde 5,9'unun akraba evliliği olduğu Türkiye'de, bu oran sonraki yıllarda düşüş göstererek 2023 yılında yüzde 3,2'ye geriledi. Akraba evliliği 14 yılda yüzde 48 azalarak 34 bin 564'ten 18 bin 26'ya düştü.