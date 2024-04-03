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Haberler Yaşam Otizm her 36 çocuktan birinde görülüyor

Otizm her 36 çocuktan birinde görülüyor

Otizmli çocuklar özellikle oyun ve okul çağında akran zorbalığına maruz kalıyor.

HABER MERKEZİ
Otizm her 36 çocuktan birinde görülüyor
DÜNYA Otizm Farkındalık Günü, insanların otizm konusunda bilinç kazanması sağlayan özel günler arasında yer alıyor. Otizmli bireylerin, günlük yaşantılarının kolaylaştırılması ve sosyal hayatta daha etkin bir role sahip olmaları için Ege Üniversitesi Özel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi bu alanda önemli çalışmalar yürütüyor. Otizmin tanımıyla alakalı bilgi veren Prof. Dr. Sezen Köse, otizm farkındalığının önemine dikkat çekerek şunları söyledi: "Otizm belirtileri zaman içerisinde farklı şekillerde kendini gösterebilir. Sosyal etkileşimde zorlanan otistik bireyler özellikle oyun ve okul çağında akran zorbalığına maruz kalıyor. Otizm farkındalığının çok küçük yaşlarda toplumca benimsenmesi otistik bireylerin ve ailelerinin en büyük destekçisi olacaktır. Yapılan son çalışmalara göre otizmin her otuz altı çocuktan birinde görülüyor" dedi.
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