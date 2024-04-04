29 kişiye mezar olan gece kulübüne ruhsat var rapor yok, tadilat var izin yok

Türkiye'nin konuştuğu korkunç olayda yangın, Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Esentepe Mahallesi Gönenoğlu Sokak'ta dün saat 13.00 sıralarında 16 katlı binanın -1 katındaki 'Masquerade' adlı gece kulübünde çıktı. İddiaya göre, kaynakla tadilat yapıldığı sırada sahnenin yanında bir patlama oldu. Patlamanın ardından gece kulübünü alevler sardı. O sırada kulüpte ve binada bulunanlar içeride mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangında 29 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden 29 kişinin de kimliği tespit edildi. Hepsi de mekanda tadilat çalışması için bulunan işçiler olduğu ortaya çıktı.

YANGININA İLİŞKİN 9 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Yangının ardından başlatılan soruşturma kapsamında iş yeri sahipleri Mehmet Menduh C. ve Şahzade Ş. İle sorumlu müdür İsmet Ş. , İşletme Müdürü Arda Arman P., Muhasebeci Salim A, tadilatla ilgili metal işleri sorumlusu Kahraman E., metal işleri firma sahibi Çağatay A. İle mobilyacı Ercan E. ve Fatma D. gözaltına alındı. Gözaltına alınan 9 kişinin de Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büroda işlemleri devam ediyor.

KAÇAK BAŞLAYAN TADİLAT İDDİASI

Kapasitesinin bin 400 kişi olduğu ve haftada 5 bin kişiye hizmet verebildiği öğrenilen gece kulübünün, son etkinliği 9 Mart tarihinde düzenlendi. Etkinliğin ardından tatile girerek tadilata başladı. İlk ruhsat tarihi 1987 olan kulübün eski bir yapının alt katında hizmet veriyor olması sebebiyle süreç içerisinde çok kez tadilat yaptırdığı biliniyor. Bundan önceki son kapsamlı tadilatın ise 2018 yılında yaptırılarak ruhsatının yenilendiği belirlendi. Öte yandan 'Masquerade'nın Türkiye dışından çok sayıda ünlüyü çeşitli organizasyonlar ile sahneye çıkarttığı biliniyor. Mekanın 10 Mart günü tadilata başladığı 10 Nisan günü yeniden hizmete açılacağını duyurduğu öğrenildi. Beşiktaş Belediyesi yaptığı açıklamada tadilat için herhangi bir iznin alınmadığını ve bilgi verilmediğini söyledi.

İTFAIYE RAPORU OLMADAN DEĞİŞİM RUHSATI İDDİASI

Öte yandan mekanın bir apartmanın bodrum katında olması başka soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Ortak kullanım alanının bir işletmeye çevrilerek ruhsat alındığı tespit edilirken hukuka aykırı olan ruhsatın ilk alındığında alkollü lokanta ruhsatı ile alındığı ve buna göre itfaiye raporu çıkartıldığı öğrenildi. Ancak 2018 yılında mekanda büyük değişim olduğu Discorium isminden gece kulübüne döndüğü bu dönüşümde yeni ünvan ile bir ruhsat aldığı öğrenildi. Bu değişim sonrası alınan ruhsat sırasında da yeni bir itfaiye raporu alınması gerekirken raporun olmadığı iddia edildi. Binanın proje dışında girişlerinin açıldığı 1999 depremi öncesine ait bir yapı olduğu göz önüne alındığında ihmallerin ardı ardına geldiği belirlendi.

ÇEVREDEKİLER OLAYI ANLATTI

Tadilat esnasında çıkan yangına ilişkin esnaf Mehmet Cengiz, alevlerin dış cepheyi sardığını, o esnada apartman görevlilerinden birinin ilk müdahalede bulunduğunu söyledi. Cengiz; " İçeriye giren arkadaşları, itfaiye ekiplerini simsiyah çıkarken gördük. Gaz inanılmaz derecede yoğundu. Burada ciddi şekilde bir duman akışı vardı. Alevleri burada çok az bir noktada gördük, onun dışında içeriye dolan gazla zehirlenme başladı." Dedi. Görgü tanıklarından Sema Soğancı da "5-6 dakika geçmeden hemen itfaiye geldi. Patlamalar, çatlamalar, öyle sesler duydum. İçeride insanlar var mı diye merak ettim. İtfaiye geldikten sonra cesetler çıkmaya başladı. İnsanlar bağırış, çağırış gidiyordu. O kadar ani oluştu ki her şey. Deli gibi alevler vardı, ağlamaya başladım, sinirlerim bozuldu" ifadesini kullandı.

DEFALARCA ŞİKAYET EDİLMİŞ

Öte taraftan ünlü isimlerin sahne aldığı dünya çapındaki mekan ile ilgili polise çok sık şikayetler gittiği öğrenildi. Defalarca sesten kalabalıktan dolayı çevre sakinlerinin şikayetlerde bulunduğu öğrenildi.