  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam Kalyon Holding can dostlarımızı unutmadı

Kalyon Holding can dostlarımızı unutmadı

HABER MERKEZİ
Kalyon Holding can dostlarımızı unutmadı
KALYON Holding, sevginin, sadakatin ve dayanışmanın en saf halini temsil eden sokaktaki "can dostlarımızı" unutmadı."Kısırlaştıralım, Yaşatalım" projesiyle bugüne kadar Türkiye'nin farklı illerinde toplam 2 bin 25 sokak hayvanının; kısırlaştırma, kuduz aşısı ve iç dış parazit uygulamasını tamamlayan Kalyon Holding, 4 Nisan Sokak Hayvanları Günü'nde de sahipsiz hayvanların sesi olmak ve yaşamlarını iyileştirmek için çeşitli etkinlikler düzenliyor. Kalyon Holding, bugüne kadar toplam 2 bin 25 sahipsiz sokak hayvanının; kısırlaştırma, kuduz aşısı ve iç dış parazit uygulamasına ulaşmasını sağladı.
SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA