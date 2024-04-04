Kalyon Holding can dostlarımızı unutmadı

KALYON Holding, sevginin, sadakatin ve dayanışmanın en saf halini temsil eden sokaktaki "can dostlarımızı" unutmadı."Kısırlaştıralım, Yaşatalım" projesiyle bugüne kadar Türkiye'nin farklı illerinde toplam 2 bin 25 sokak hayvanının; kısırlaştırma, kuduz aşısı ve iç dış parazit uygulamasını tamamlayan Kalyon Holding, 4 Nisan Sokak Hayvanları Günü'nde de sahipsiz hayvanların sesi olmak ve yaşamlarını iyileştirmek için çeşitli etkinlikler düzenliyor. Kalyon Holding, bugüne kadar toplam 2 bin 25 sahipsiz sokak hayvanının; kısırlaştırma, kuduz aşısı ve iç dış parazit uygulamasına ulaşmasını sağladı.