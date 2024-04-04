Yangın faciasında ihmal iddiası

İstabul Gayrettepe'deki 'Masquerade' adlı gece kulübünde çıkan yangında 29 kişi ölürken 1 kişi de yaralandı. İtfaiye kaynaklarından edinilen bilgiye göre; gece kulübünde, ses yalıtımı ve dekor tadilatı çalışmalarında kaynak işlemi yapıldığı sırada yaşanan tüp patlamasıyla elyaf malzemelerin tutuştuğu belirtildi.

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alınırken 47 yaşındaki DJ Gökay Tevlek'in babası Yüksel Tevlek Adli Tıp Kurumu önünde gözyaşlarına hakim olamadı.

'ÇENESİNDE YARA VAR'

Acılı baba Yüksel Tevlek cenazeyi teslim aldıktan sonra şunları söyledi: "Oğlumun çenesinde yara var halbuki, zehirlenme falan değil. Ne olduğunu biz de sizin kadar biliyoruz. İhmal olup olmadığını bilmiyorum" dedi.

'ÇÖZÜM BULMADILAR'

YANGINDA hayatını kaybeden Emrah Demiroğlu da Tuzla'da kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. 3 çocuk babası Emrah Demiroğlu için dün Tuzla Orta Mahalle Merkez Cami'nde cenaze töreni düzenlendi.

Demiroğlu'nun 7 yıldır nakliye şirketinde teknisyen olarak çalıştığı, yangın sırasında tadilat için orada bulunduğu öğrenildi. Öte yandan yangından etkilenen apartmanın yöneticisi Şule Şeker de "Gürültü için şikayet ettik. Hiç çözüm alamadık" dedi.