KADİR GECESİNDE KILINACAK NAMAZ | Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekat, nasıl niyet edilir?

Bu akşam idrak edilecek olan bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi'nde eller semaya açılacak. Bu faziletli gecede ibadet etmek isteyen müminler Kadir Gecesi'nde kılınacak namazı araştırıyor. Peki, Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekat ve nasıl niyet edilir? İşte, adım adım Kadir Gecesi namazı kılınışı...
KADİR GECESİ NAMAZI NASIL KILINIR?
Kadir namazının kılınışı da şöyledir; İki rekatta bir Tahiyyata oturulur. Selamdan sonra 11 defa "Allahu ekber Allahu ekber, Lâ ilâhe illallahu vallahu ekber. Allahu ekber ve lillahi'l-hamd" denir. Bundan sonra 100 defa İşrah suresi 100 defa Kadir suresi okunur. Mümkünse kandil gecesi bir de Tesbih Namazı kılmalıdır.
KADİR GECESİ NAMAZI KAÇ REKAT?
Kadir Gecesi namazı 4 rekat veya 12 rekat olarak kılınır.
1. Rekatta: Fatiha ile 3 Kadir Suresi
2. Rekatta: Fatiha ile 3 İhlas Suresi
3. Rekatta: Fatiha ile 3 Kadir Suresi
4. Rekatta: Fatiha ile 3 İhlas Suresi
KADİR GECESİ NAMAZI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA KILINIR?
Kadir Gecesi namazı yatsı namazından sonra vitir vacibin ardından kılınmaktadır. Kadir Gecesi namazının vakti yatsı namazından sonra başlamaktadır. Tan yeri ağrıncaya kadar, imsak kesilinceye kadar da devam etmektedir. Ayrıca Kadir Gecesi namazını yatsının peşine kılmayan kişiler sahurda da kılabilmektedir.
KADİR GECESİ SURESİ
Kadir suresi Türkçe okunuşu
İnna enzelnahü fiy leyletilkadr. Ve ma edrake ma leyletülkadr. Leyletülkadri hayrün min elfi şehr. Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr. Selamün hiye hatta matle'ılfecr.br>
Kadir suresi Anlamı (Diyanet Meali)
Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.