KADİR GECESİNDE KILINACAK NAMAZ | Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekat, nasıl niyet edilir?

KADİR GECESİ SURESİ

Kadir suresi Türkçe okunuşu



İnna enzelnahü fiy leyletilkadr. Ve ma edrake ma leyletülkadr. Leyletülkadri hayrün min elfi şehr. Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr. Selamün hiye hatta matle'ılfecr.br>

Kadir suresi Anlamı (Diyanet Meali)



Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.