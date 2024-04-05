Of’ta, 150 yıllık gelenek bozulmadı

TRABZON'DA 150 yıldır aynı ailenin yönettiği Of ilçesinde gelenek bozulmadı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oyların çoğunluğunu olan Salim Salih Sarialioğlu ilçede güven tazeleyerek üçüncü kez başkanlık koltuğuna tekrar oturmaya başardı. 1874 yılında kurulan Of Belediyesi'nde Sarıalizade Ömer Lütfü Sarı- Bey'in 52 yıl süren belediye başkanlığı görevinin ardından ilçe belediyesi hep 'Saral' ailesi tarafından yönetildi. İlçede 14 kez belediye başkanlarının isimleri değişse de soyadı hep aynı kaldı. 2014 yılından bu yana iki dönem belediye başkanlığına seçilen Sarıalioğlu, 31 Mart yerel seçimlerinde üçüncü kez belediye başkanlığına seçildi.