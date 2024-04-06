Seçimdeki sandık görevlilerin ücreti ne zaman yatacak? 31 Mart 2024 seçiminde sandık görevlisi ücreti son durum

YSK seçim sandık görevlisi ücreti ne zaman yatacak, sorusunun yanıtı arıyor. 1 milyon 441 bin 822 vatandaş 31 Mart'ta düzenlenecek yerel seçimlerde sandık başına gitti. Görevliler seçmenlerin kimlik kontrolünün yapılması, oy pusulaları ve mührün teslim edilmesi gibi görevleri yerine getirdi. Peki, sandık görevlisi ücreti ne kadar? İşte, seçim sandık görevlisi ücreti ödeme tarihi detayları...
SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ NE ZAMAN YATACAK?
Sandık görevlileri, 31 Mart yerel seçimlerinde sandık kurma, kimlik kontrol, pusula ve mühür teslimi, oy dökümü ve sayımı gibi görevleri yerine getirdi. Mahalli İdareler Seçimi'nde görev alan sandık görevlisi ücretlerinin ne zaman yatacağı da merak ediliyor. Konu ile ilgili olarak resmi bir açıklama bulunmuyor. Sandık görevlisi ücretlerinin önümüzdeki haftalarda yatırılması bekleniyor.
SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ 2024
31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde görev alan sandık görevlileri ücreti ödeme tarihi araştırılıyor. Buna göre, sandık kurulu başkanlarına 2.947 TL, sandık memurlarına 2.088 TL, partili üyelere 1.044 TL ve bina sorumlularına 2.936 TL ücret ödenecek.
Seçim görevlisi olarak atanan kişilerin görevleri, ülke veya bölgeye göre farklılık gösterebilir. Ancak genellikle, seçim görevlileri şu görevleri yaparlar:
Oy verme yerlerinin belirlenmesi ve hazırlanması
Oy verme sürecinin yönetilmesi ve denetlenmesi
Oy pusulalarının ve oy verme kutularının hazırlanması
Seçmenlerin kimliklerini doğrulama işlemlerinin yapılması
Oy sayımı ve sonuçların ilan edilmesi
Seçim görevlileri, seçim günü boyunca çalışırlar ve seçim sonrasında, oy sayımı ve sonuçların bildirilmesi işlemleri tamamlanana kadar görevlerini sürdürürler.