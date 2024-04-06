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Seçimdeki sandık görevlilerin ücreti ne zaman yatacak? 31 Mart 2024 seçiminde sandık görevlisi ücreti son durum

31 Mart Yerel Seçimde sandık görevlilerinin ücreti ne zaman yatırılacak? sorusu gündeme geldi. Seçimdeki görevlilere Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenen oran doğrultusunda ücreti ödenecek. Peki, YSK sandık görevlisi ücreti ne zaman yatacak? Sandık görevlisi parası yattı mı? İşte, merak edilen soruların yanıtı...

HABER MERKEZİ
Seçimdeki sandık görevlilerin ücreti ne zaman yatacak? 31 Mart 2024 seçiminde sandık görevlisi ücreti son durum

YSK seçim sandık görevlisi ücreti ne zaman yatacak, sorusunun yanıtı arıyor. 1 milyon 441 bin 822 vatandaş 31 Mart'ta düzenlenecek yerel seçimlerde sandık başına gitti. Görevliler seçmenlerin kimlik kontrolünün yapılması, oy pusulaları ve mührün teslim edilmesi gibi görevleri yerine getirdi. Peki, sandık görevlisi ücreti ne kadar? İşte, seçim sandık görevlisi ücreti ödeme tarihi detayları...

Seçimdeki sandık görevlilerin ücreti ne zaman yatacak? 31 Mart 2024 seçiminde sandık görevlisi ücreti son durum

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ NE ZAMAN YATACAK?

Sandık görevlileri, 31 Mart yerel seçimlerinde sandık kurma, kimlik kontrol, pusula ve mühür teslimi, oy dökümü ve sayımı gibi görevleri yerine getirdi. Mahalli İdareler Seçimi'nde görev alan sandık görevlisi ücretlerinin ne zaman yatacağı da merak ediliyor. Konu ile ilgili olarak resmi bir açıklama bulunmuyor. Sandık görevlisi ücretlerinin önümüzdeki haftalarda yatırılması bekleniyor.

Seçimdeki sandık görevlilerin ücreti ne zaman yatacak? 31 Mart 2024 seçiminde sandık görevlisi ücreti son durum

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ 2024

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde görev alan sandık görevlileri ücreti ödeme tarihi araştırılıyor. Buna göre, sandık kurulu başkanlarına 2.947 TL, sandık memurlarına 2.088 TL, partili üyelere 1.044 TL ve bina sorumlularına 2.936 TL ücret ödenecek.

Seçimdeki sandık görevlilerin ücreti ne zaman yatacak? 31 Mart 2024 seçiminde sandık görevlisi ücreti son durum

Seçim görevlisi olarak atanan kişilerin görevleri, ülke veya bölgeye göre farklılık gösterebilir. Ancak genellikle, seçim görevlileri şu görevleri yaparlar:

Oy verme yerlerinin belirlenmesi ve hazırlanması

Oy verme sürecinin yönetilmesi ve denetlenmesi

Oy pusulalarının ve oy verme kutularının hazırlanması

Seçmenlerin kimliklerini doğrulama işlemlerinin yapılması

Oy sayımı ve sonuçların ilan edilmesi

Seçim görevlileri, seçim günü boyunca çalışırlar ve seçim sonrasında, oy sayımı ve sonuçların bildirilmesi işlemleri tamamlanana kadar görevlerini sürdürürler.

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