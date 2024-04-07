Balkan bisikletçilerin ‘kutsal’ yolculuğu

HAC vazifelerini yerine getirmek için Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'ten Mekke'ye doğru yola çıkan iki bisikletçi, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı. Kuzey Makedonyalı 57 yaşındaki Qamuran Hirda ve Bosna Hersekli 60 yaşındaki Adem Aljic, "Üsküp'ten Mekke'ye 2024" adını verdikleri turlarına 1 Nisan'da başladı. Kutsal topraklara ulaşmak için pedal çeviren Hirda ve Aljic, yaklaşık 600 kilometre katederek Edirne'ye ulaştı. Kapıkule'den Türkiye'ye giren bisikletçiler, kent merkezinde bir süre dinlendikten sonra Çanakkale'ye doğru yola çıktı. Bursa, Konya ve Gaziantep'te mola vermeyi planlayan bisikletçiler, Suriye'deki savaş nedeniyle Türkiye'den uçakla Ürdün'ün başkenti Amman'a seyahat edecek. Kalan yolu yine bisikletleriyle gidecek Hirda ve Aljic, yaklaşık iki aylık turlarını Mekke'de tamamlayıp hac ibadetlerini gerçekleştirecek.

"MUTLULUK DUYDUK"

BİSİKLETLE yolculuklarını anlatan Hirda, Mekke'ye ulaşmak istediklerini ifade etti.Turun ilk etabının bittiğinden bahseden Hirda, "Bugün Türkiye'ye vardık. Yaklaşık 600 kilometre pedal çevirdik. Şimdi Türkiye'deyiz, Edirne'den sonra Çanakkale, Bursa ve Konya, ardından Gaziantep'e gideceğiz. Hedefimiz Mekke'ye ulaşmak" dedi.