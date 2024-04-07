Ege’ye büyük akın var

Ege'nin dünyaca ünlü turistik ilçelerinde, 9 günlük bayram tatili nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanmaya başlandı. Trafik ekipleri, kara yolu ve ilçe girişlerinde, araçların geçişlerini sağlamak için denetimlerini artırdı. Havadan da denetimler yapan ekipler, karada ise emniyet kemeri ve cep telefonuyla ilgili uyarılarda bulunup vatandaşlara "hayırlı yolculuklar" diledi.

İLÇELER HAREKETLENDİ

Çeşme, Kuşadası, Didim, Bodrum, Marmaris ve Fethiye gibi turizm merkezlerinde bayram tatili nedeniyle otellerin doluluk oranı yüzde 50'nin üzerine çıktı. Bayram tatili süresince hava sıcaklığının 25, deniz suyu sıcaklığının 20 derece olacağı tahmin edilen turistik ilçelerde birçok ünlü ismin de eğlence mekanlarında sahne alacağı öğrenildi. Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekipleri de hem asayiş hem trafik denetimlerini sıklaştırdı.

SON DAKİKAYA KALMAYIN

Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, bayramda ilçede belli sayıdaki otelin açık olacağını, Mayıs'ın ilk haftasında geri kalan otellerin de açılacağını söyledi. İlçede 100'e yakın otelin açıldığını belirten Dengiz, "Otellerde şu an yüzde 50'nin üzerinde doluluk var. Şu an rezervasyona elverişli bir ortam var. Ancak rezervasyon için son dakikaya kalmayın. Özellikle uçak rezervasyonları çabuk doluyor. Geçen sene bu nedenle mağdur olanlar oldu. O nedenle erkenden uçak rezervasyonu yapmanızı öneriyoruz. Bodrum'da bayram tatilinde konserler olacak, eğlence mekanları kapılarını açacak" dedi.

Dengiz, her sene olduğu gibi misafirlerin Bodrum'da güzel bir tatil geçireceğini ifade ederek, "Yarından itibaren kruvaziyer seferleri başlıyor. Geçen haftadan itibaren de yurt dışı uçuşlarımız başladı. Geçen seneye göre, yabancı misafir sayımız da yüzde 10 oranında artış bekliyoruz. Bayramda kişi başı günlük oda-kahvaltı 700 liradan başlıyor. İçeriği ve konseptine göre geceli 30 bin TL'ye kadar çıkıyor" dedi. TAV Milas-Bodrum Havalimanı Genel Müdürü İclal Kayaoğlu da, "Bayram nedeniyle günlük ortalama 11 iç hat uçuşumuz 14 olarak devam edecek. Dış hatlarda 24 Mart'ta uçuşlar başlamış olup, artarak devam etmektedir. Ağırlıklı olarak İngilizler gelmektedir. Geçen yılın aynı aylarına göre, yüzde 11'lik artış yakalanmıştır." ifadelerini kullandı.

UÇAN GÖZ DENETİMDE

EMNİYET Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığının görevlendirdiği, emniyetin "uçan gözü" olarak nitelendirilen helikopter, turistik ilçelerde denetimlerini sürdürdü. Dalaman Havalimanı'ndan kalkan ve gece gündüz kayıt yapma, uzak mesafelerden plaka ve yüz tanıma yapabilen özel kamera donanımına sahip polis helikopteri trafik denetimi gerçekleştirdi. Gün içerisinde trafiğin yoğun olduğu turistik merkezlerdeki kara yolu güzergahlarında görev yapan helikopter, Muğla-Antalya kara yolu Fethiye ve Göcek güzergahlarında kontrol yaparak yakın araç takibi, emniyet kemeri takmama, telefonla konuşma, hatalı sollama gibi ihlalleri tespit etti. Kontrol noktalarında durdurulan sürücülere, hatalarının helikopter kayıtlarıyla tespit edildiği anlatıldı.

GÜNEŞLİ BAYRAM

RAMAZAN Bayramını da içine alan 9 günlük tatilde, yurt genelinde güneş yüzünü gösterecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; hava sıcaklıkları, yurdun güney ve batı kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. Ege'nin tatil beldelerinde yağış beklenmezken, güneşli ve açık hava hakim olacak.