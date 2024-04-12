Avrupa regülasyonuyla tam uyumlu bulut çözümü

Veri odaklı iş yapma kültüründe Huawei Cloud, Avrupa Birliği'nin (AB) Bulut Davranış Kurallarına tam olarak uyduğunu açıkladı. Bu durum, şirketin Avrupa'daki müşterilerine sunduğu bulut hizmetlerin, Genel Veri Koruma Tüzüğü'ne (GDPR) uygun olduğunu gösteriyor. Huawei Cloud, Avrupa'da sunduğu bulut hizmetlerinin bu bölgedeki regülasyon kurallarıyla tam uyumlu olduğunu açıkladı. Bu kurallar, veri koruma ve güvenliğinde yüksek standartları teşvik etmek hedefiyle, sektörün birliğini ve standartlarını güçlendir- meyi amaçlayan bir çerçevede oluşturuldu. EU Cloud Code of Conduct standartları, yaklaşık üç yıl önce Avrupa Veri Koruma Kurulu (EDPB) tarafından onaylandı ve bulut sektörü için önemli bir uyum referans noktası haline geldi. Kuralların uygulanması, şeffaflığı artırarak müşterilerin risk değerlendirmelerini daha sağlıklı bir şekilde yapmalarını sağladı.

SİBER GÜVENLİK SAĞLANIYOR

Huawei Cloud Avrupa Başkanı Tim Tao, "Huawei Cloud'un "EU Cloud Code of Conduct tarafından GDPR uyumlu olarak tanınmış olmasından son derece memnunuz" dedi. EU Cloud Code of Conduct izleme birimi SCOPE Europe'un Yönetici Direktörü Gabriela Mercuri ise Huawei Cloud'un ekosisteme katılımını, AB genelinde güvenli ve şeffaf bir dijital ortamın oluşturulmasına katkıda bulunacak önemli bir adım olarak değerlendirdiğini belirtti. Huawei'in bu kurallara gönüllü olarak uyum sağlaması, Avrupa genelindeki kullanıcılara yönelik hizmetleri güvenli ve şeffaf olarak Korulu sunduğunun da bir göstergesi. Huawei, müşterilerine üst düzeyde siber güvenlik, veri güvenliği ve gizlilik koruması sağlama taahhüdünde bulunuyor. Huawei Cloud, uluslararası düzeyde 140'tan fazla denetim ve sertifikasyon sürecinden başarıyla geçmeyi başarırken, Gartner Magic Quadrant listesine alınan tek Çinli şirket olma özelliğine sahip. Huawei Cloud, finans, enerji, üretim, sağlık ve kamu hizmetleri gibi farklı sektörlerdeki işletmelere yönelik olarak, iş uyumu ve siber güvenlik gereksinimlerini karşılama konusunda öncü bir rol oynuyor. Şirketin bu başarısı, dijital dönüşüm projeleri için de güçlü bir temel oluşturuyor.