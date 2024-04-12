Bayramda aldığınız kilolardan yoğurtla kurtulun!

Yoğurt ile hazırlayacağınız zayıflama kürleri ile göbek ve basen bölgenizdeki yağların yakımını sağlayabilir, böylelikle kilolarınızdan da kurtulabilirsiniz. İşte bayramda aldığınız kilolardan kurtulmanıza yardımcı olacak sizler için hazırladığımız en etkili yoğurt kürleri...
YAĞ YAKAN LİMONLU YOĞURT KÜRÜ
Yoğurt ve limonu bir arada tükettiğinizde metabolizmanızı çok hızlı bir şekilde çalıştırarak kısa sürede yağ yakmanıza yardımcı olur.
Az yağlı 3 yemek kaşığı yoğurt,
Yarım limon,
Yarım çay kaşığı zerdeçal
Hepsini bir kabın içerisinde karıştırın
Gece uyumadan önce bu karışımı yiyin.
Yoğurtlu limon kürünü tüketmeye başladığınızda mutlaka her gün bol su tüketin. Yürüyüş ya da egzersiz yapmaya özen gösterin.
Zayıflama süreci içinde tuzu, beyaz şekeri, beyaz ekmek, hamur işi tarzı tatlıları, kızartma ürünlerini hayatınızdan çıkarın.
GÖBEK BÖLGESİNİ ERİTEN YOĞURT KÜRÜ
Yoğurt bölgesel yağların yakılma sürecini hızlandırır. Normalde diyet ya da egzersiz yaparken en çok bölgesel yağların erimemesinden şikayetçi olursunuz. Ancak bu kürü tüketmeye başladığınızda kısa sürede bölgesel incelme sağladığını göreceksiniz.
1 adet limon,
1 kase yoğurt,
4 dal maydanoz,
4 dal dereotu.
Tüm malzemeleri bir kabın içerisinde karıştırın.
Gece uyumadan 3 saat önce bu kürü tüketin.
Haftada 2 kez tekrarlayın.
BASEN BÖLGESİ İÇİN YOĞURT VE SOĞAN KÜRÜ
Kilo vermeye çalışırken basen bölgesinin incelmesi çok kolay olmayabiliyor. Bu sebeple beslenme düzeninize ek olarak yoğurt ve soğan küründen faydalanabilirsiniz.
Yoğurt ve soğan kürünü düzenli olarak tükettiğinizde vücudunuzda biriken ödemi daha kolay atabilirsiniz.
1 kase yoğurt,
4 dal nane,
1 avuç kadar semizotu,
1 dal taze soğan,
Soğanı ince kıyın ve ardından maydanozu ekleyin.
Tüm malzemeleri bir kabın içinde karıştırın.
Haftada 2 kez uygulayın.
ANINDA İNCELTEN SODALI YOĞURT KÜRÜ
Fazla kilolarınızdan kurtulmak ya da mevcut kilonuzu koruyarak bölgesel incelme sağlamak istiyorsanız sodalı yoğurt kürünü yapabilirsiniz.
Bu kür özellikle göbek bölgesindeki yağların daha kolay erimesini sağlıyor. Tığ gibi yapan bu karışım metabolizmayı çalıştırıyor.
1 şişe maden suyu,
Yarım limonun suyu,
3 yemek kaşığı yarım yağlı yoğurt,
Tüm malzemeleri güzelce karıştırın.
Kahvaltıdan 30 dakika önce aç karnına bu kürü tüketin.
Haftada 2 kez tekrarlayın.