Bayramda aldığınız kilolardan yoğurtla kurtulun!

YAĞ YAKAN LİMONLU YOĞURT KÜRÜ

Yoğurt ve limonu bir arada tükettiğinizde metabolizmanızı çok hızlı bir şekilde çalıştırarak kısa sürede yağ yakmanıza yardımcı olur.

Az yağlı 3 yemek kaşığı yoğurt,



Yarım limon,



Yarım çay kaşığı zerdeçal



Hepsini bir kabın içerisinde karıştırın



Gece uyumadan önce bu karışımı yiyin.

Yoğurtlu limon kürünü tüketmeye başladığınızda mutlaka her gün bol su tüketin. Yürüyüş ya da egzersiz yapmaya özen gösterin.

Zayıflama süreci içinde tuzu, beyaz şekeri, beyaz ekmek, hamur işi tarzı tatlıları, kızartma ürünlerini hayatınızdan çıkarın.