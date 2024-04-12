Dev kurumlardan endüstriyel otomasyon anlaşması imzası

Türk Telekom, Schneider Electric ile sürdürülebilirlik, verimlilik ve ayrıca 5G sayesinde endüstrilerin dijitalleşmesi odaklı otomasyon ve yazılım çözümleri ile enerji yönetimi teknolojilerini kapsayan stratejik bir iş birliğine imza attı. 5G teknolojisi verimlilik anlamında pek çok endüstrinin veri ekonomisine geçiş sürecini hızlandırıyor. Türk Telekom ve Schneider Electric güçlerini endüstriyel otomasyon alanı için birleştiriyor. Endüstriyel Otomasyon alanında kurumsal müşterilere uçtan uca sağlanacak çözümleri içeren anlaşma, iki firmayı 5G hazırlık sürecinde de dijital dönüşüm ve sürdürülebilirlik alanlarında stratejik iş ortağı olarak konumlandırırken Türkiye'nin uzun vadeli endüstriyel stratejilerine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

DİJİTALLEŞMEYE DESTEK

Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, "Türkiye'nin dijital dönüşümüne liderlik eden bir kurum olarak, sürdürülebilir bir gelecek için teknoloji alanındaki birikimimizi hayatın tüm alanlarına yansıtacak çevresel ve sosyal alanlarda öncü adımlar atıyoruz. Güçlü fiber altyapımızla Türkiye'de 5G'ye en hazır operatör olarak, bugün ve gelecek için, ürün ve servislerimizi yeni nesil teknolojiler ile zenginleştirmeye devam ediyoruz. İşletmelerimizin ve endüstrilerin dijitalleşmesine destek vererek ekonomik büyümelerinde etkin rol alıyoruz. Bu kapsamda; Schneider Electric ile endüstrilerin sürdürülebilirlik ve verimlilik hedeflerine ulaşmaları için sağladığımız hizmetleri arttırmak amacıyla; endüstriyel otomasyon ve enerji yönetim teknolojilerini kapsayan stratejik iş birliğimizin önemli olduğuna inanıyoruz" dedi.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKTE ÖNCÜ

Türk Telekom, sürdürülebilir bir gelecek için çevresel ve sosyal alanlarda öncü adımlar atıyor. Türk Telekom ve Schneider Electric bu kapsamda, telekomünikasyon ve endüstriyel otomasyon sektörlerinde dünyadaki nadir iş ortaklıkları arasında yer alacak önemli bir anlaşmaya imza attı. Yapılan iş birliği ile kurumsal müşterilerine uçtan uca çözüm sağlamayı amaçlayan Türk Telekom, Endüstriyel Otomasyon, Enerji Yönetimi, Dijital Dönüşüm dikeylerinde Schneider Electric ile iş ortaklığı yapacak. Türk Telekom telekomünikasyon sektöründeki liderliği ve tecrübesiyle, 5G ve ötesi haberleşme alt yapıları için yürütmekte olduğu çalışmalarını, endüstrilerin sektörel ihtiyaçlarını tek merkezden karşılayacak şekilde genişletecek. Kestirimci Bakım, Dijital İkiz, Robotik Sistemler, Üretim Yönetim Sistemleri, Bina Yönetimi Çözümleri, Enerji Kaynakları Yönetimi Çözümleri gibi pek çok farklı dikeyde endüstriyel otomasyon çözümlerini, 5G tabanlı mobil özel şebeke teknolojileri uçtan uca sunacak. Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, "Türkiye'nin dijital dönüşümüne liderlik eden bir kurum olarak ticaretten eğitime, sağlıktan sanayiye, sanattan spora tüm alanlarda dijitalleşmeyi çok önemsiyoruz. Siber güvenlikten, veri merkezine, bulut bilişim teknolojilerinden, yeni nesil akıllı şehir projelerine kadar Türkiye'de ve uluslararası pazarda dijital çözümler sunuyoruz. Diğer yandan iş dünyasındaki uluslararası trendleri de yakından takip ediyoruz. Telekomünikasyon ve bilgi teknolojileri alanındaki güçlü ürün portföyümüzü Schneider Electric'in endüstrilerin dönüşümü ve sürdürebilirlik yetkinliği ile bir araya getireceğiz. Bu iş birliğimizi, iki önemli sektör ortaklığı anlamında değerli buluyoruz. Kurumsal müşterilerimize ve bölge ülkelerin mevcut teknoloji alt yapılarına, iş yapış biçimlerine ve dijital dönüşüm ihtiyaçlarına en uygun yeni nesil teknolojileri sunmayı, güçlü alt yapımız, telekomünikasyon ve bilgi teknolojileri alanındaki güçlü ürün portföyümüz ile Türkiye'nin uzun vadeli endüstriyel stratejilerine katkıda bulunmayı hedefliyoruz" dedi.

İNOVATİF ÇÖZÜMLER

Schneider Electric Türkiye, Orta Asya Bölgesi Dijital Enerji ve Secure Power İş Birimi Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Sağlam, "Bugün binalardan veri merkezlerine, endüstriyel tesislerden enerji altyapılarına kadar her segmentte dönüşümü tetikleyen IoT, otomasyon, 5G bağlantısının yaygınlaşması ile yeni bir boyut kazanacak. 186 yıllık köklü ve küresel bir deneyime sahip Schneider Electric olarak IoT özellikli, açık mimari ve platformumuz EcoStruxure, güçlü agnostik yazılım portföyümüz ve bu alanda uzman şirketimiz AVEVA ile birlikte bu dönüşüme liderlik etmeyi bir misyon olarak ele alıyoruz. Dijital ve inovatif çözümlerle müşterilerimizin kârlılığı ve güvenilirliğini garanti altına alırken, verimlilik ve karbondan arındırma odaklı bir strateji ile de sürdürülebilir bir değer sunuyoruz. Çalışmalarımıza ülkemizin ve bölgenin dönüşümüne hizmet etmek üzere Türk Telekom ile stratejik bir iş birliğine imza atıyoruz. Kapsamı ve yaratacağı değer ile alanında ilk olacak iş birliğiyle Türkiye'nin dijital ve sürdürülebilir gelişimine hız katacağız" dedi.