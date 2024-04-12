Meteoroloji’den Ege’ye kuvvetli rüzgar uyarısı! 12 Nisan Cuma hava durumu...

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile Mardin, Batman ve Diyarbakır'ın güneyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Gaziantep çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, güney çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı