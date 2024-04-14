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Meteorolojiden uyarı: Yangınlara dikkat

HABER MERKEZİ
Meteorolojiden uyarı: Yangınlara dikkat
METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü tarafından Pazartesi gününden itibaren yağışların sona ereceği ve sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağı belirtilerek orman yangınlarına karşı uyarı yapıldı. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Önümüzdeki hafta ortasında Muğla ve Aydın çevrelerindeki sıcaklıklara mevsim normallerinin 7-8 derece üzerine çıkacağını tahmin ediyoruz. Yağışsız bir döneme de girdiğimiz için bir haftalık periyotta orman yangınları konusunda dikkatli olunmasını tavsiye ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.
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