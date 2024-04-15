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Haberler Yaşam 2024 LGS TARİHİ! LGS sınavı ne zaman? Giriş belgesi yayınlandı mı? MEB LGS tarihi...

2024 LGS TARİHİ! LGS sınavı ne zaman? Giriş belgesi yayınlandı mı? MEB LGS tarihi...

Son dakika haberleri... LGS sınavına girecek olan binlerce öğrenci sınavın tarihini merak ediyor. LGS başvuru işlemlerinin sona ermesinin ardından öğrencilerin heyecanlı bekleyişi sürüyor. Peki 2024 MEB LGS tarihi ne zaman? LGS sınav giriş yerleri belli oldu mu? İşte detaylar...

HABER MERKEZİ
2024 LGS TARİHİ! LGS sınavı ne zaman? Giriş belgesi yayınlandı mı? MEB LGS tarihi...

LGS ne zaman? LGS saat kaçta yapılacak? LGS giriş belgeleri ne zaman yayınlanacak? soruları sınava girecek olan öğrenciler tarafından araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı LGS ile ilgili detayları duyurdu. İşte 2024 LGS tarihi ve detaylar...

2024 LGS TARİHİ! LGS sınavı ne zaman? Giriş belgesi yayınlandı mı? MEB LGS tarihi...

LGS NE ZAMAN 2024?
Merkezî Sınav 02 Haziran 2024 Pazar günü, yurt içi ve yurt dışında Türkiye saati ile birinci oturum 09.30'da, ikinci oturum 11.30'da yapılacaktır.

SINAVA TÜM ÖĞRENCİLERİN KATILMA ZORUNLULUĞU VAR MIDIR?
Hayır, sınav isteğe bağlı olup öğrencilerin sınava katılma zorunluluğu bulunmamaktadır.

AÇIK ÖĞRETİM ORTAOKULU ÖĞRENCİLERİNİN BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Örgün ortaöğretim kurumuna kayıt olma şartını taşımak ve Açık Öğretim Ortaokulu 2023-2024 eğitim öğretim yılı 3. dönem itibarıyla mezun veya mezun olabilecek durumda olmaktır.

2024 LGS TARİHİ! LGS sınavı ne zaman? Giriş belgesi yayınlandı mı? MEB LGS tarihi...

SINAVSIZ ÖĞRENCİ ALAN OKUL TERCİH EDECEĞİM, SINAVA GİRMELİ MİYİM?
Hayır, sınavsız öğrenci alan okulları tercih edecek öğrencilerin bu sınava girmeleri zorunlu değildir.

SINAV YERİMİ NASIL ÖĞRENECEĞİM?
Sınav giriş yerini, salonunu, sıra numarasını ve varsa sınav tedbir hizmeti bilgilerini 24 Mayıs 2024 tarihinde e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden öğrenebilirsiniz.

SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINACAKTIR?
Fotoğraflı sınav giriş belgeleri 24 Mayıs 2024 tarihinden itibaren okul müdürlüklerince elektronik ortamdan (https://eokul.meb.gov.tr/) alınıp onaylanarak öğrenciye teslim edilecektir.

2024 LGS TARİHİ! LGS sınavı ne zaman? Giriş belgesi yayınlandı mı? MEB LGS tarihi...

SINAVA GİRERKEN ÖĞRENCİLERDEN İSTENECEK BELGELER NELERDİR?
Öğrenciler sınava gelirken yanlarında fotoğraflı onaylı sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesini (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, yabancı uyruklu öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen resimli, mühürlü kimlik belgesi) bulundurmak zorundadır. Öğrenciler; nüfus müdürlükleri tarafından verilen fotoğraflı, barkodlu-karekodlu geçici kimlik belgesi/T.C. kimlik kartı talep belgesi ile sınava alınabileceklerdir.

MERKEZÎ SINAV OTURUM SAYISI KAÇTIR, SÜRESİ NE KADARDIR?
Sınav 2 (iki) oturumdan oluşmaktadır. Birinci oturumda sözel alan soruları yer alacak ve süre 75 dakika olacaktır, ikinci oturumda ise sayısal alan soruları yer alacak ve süre 80 dakika olacaktır.

2024 LGS TARİHİ! LGS sınavı ne zaman? Giriş belgesi yayınlandı mı? MEB LGS tarihi...

MERKEZÎ SINAV'DA OTURUMLARINDA HANGİ DERSLERE AİT SORULAR YER ALMAKTADIR? SORU DAĞILIMI NASIL OLACAK?
Merkezî Sınav'ın birinci oturumu olan sözel alanda Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerine ait sorular; ikinci oturumu olan sayısal alanda ise matematik ve fen bilimleri derslerine ait sorular yer alacaktır. Soru dağılımı aşağıda belirtilen şekilde olacaktır: Birinci Oturum Sözel Alan: Türkçe 20 soru, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük 10 soru, din kültürü ve ahlak bilgisi 10 soru, yabancı dil 10 soru olmak üzere toplam 50 soru İkinci Oturum Sayısal Alan: matematik 20 soru, fen bilimleri 20 soru olmak üzere toplam 40 soru

SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN VE NEREDEN İLAN EDİLECEKTİR?
Merkezî Sınav sonuçları 28 Haziran 2024 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir.

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