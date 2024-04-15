Bir türlü kilo veremiyorsanız sebebi o vitaminde saklı

AÇLIK HİSSEDİLMEYECEK BİR PROGRAM UYGULANMALI

Dyt. Şerolar, sağlıklı kilo kaybı formülünü ise şu şekilde anlattı:

"Kişiler en doğru kilo kaybı için kaliteli karbonhidratlardan (tam buğday, un veya ekmeği, yulaf, bulgur, karabuğday gibi), sağlıklı pişen protein grubundan (ızgara, haşlama, fırın vb.) ve sağlıklı yağ grubundan (zeytinyağı, çiğ kuruyemişler, zeytin, avokado vb.) oluşan, o anki ağırlıklarına göre kalorisi planlanmış kısıtlı değil, zengin açlık hissetmedikleri bir program uygulamalıdırlar. Buna ek olarak günlük olarak hareketin/ egzersizin arttırılması hem kas korunumu için hem de kilo kaybı için en güzel destek olacaktır."

Metabolizma hızının kişinin günlük hareketine, yaptığı spora, yaşına, genetik yatkınlıklarına, sahip olduğu hastalıklara kullandığı ilaç ve takviyelere göre değiştiğini vurgulayan Dyt. Şerolar, bu konunun her birey için ayrı konuşulması gerektiğini işaret etti.