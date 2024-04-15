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Haberler Yaşam Telefondan gelen sese inanıp 4 milyon lirasından oldu

Telefondan gelen sese inanıp 4 milyon lirasından oldu

İstanbul Bakırköy’de 75 yaşındaki kadını telefonla arayan dolandırıcı kendisini polis olarak tanıtıp yaşlı kadına hakkında terör örgütünden soruşturma başlatıldığını söyledi. Dolandırıcının bu sözlerine inanan yaşlı kadın telefondaki sesin yönlendirmesiyle evine gelen şahsa tam 4 milyon lirasını teslim etti. Aynı dolandırıcı bir gün sonra tekrar arayınca ihbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro ekipleri evin etrafında pusu kurup paraları almaya gelen şahsı gözaltına aldı. Adliyeye sevk olan şüpheli tutuklandı. Olayla ilgili çalışma sürüyor.

YUNUS EMRE KAVAK
Telefondan gelen sese inanıp 4 milyon lirasından oldu

Bakırköy'de ikamet eden 75 yaşındaki emekli F.O.M.'yi telefondan bir kişi aradı. Arayan kişi önce kendisini polis olarak tanıttı. Yaşlı kadına hakkında terör örgütünden soruşturma başlatıldığını elindeki paraların güvende olması için paralara el konulması gerektiğini söyledi. Dolandırıcı ikna ettiği yaşlı kadına paraları evine gelen bir şahsa teslim etmesini söyledi. Yaşlı kadın aynı gün içinde gelen şahsa evdeki 4 milyon lira değerindeki nakit para ve ziynet eşyasını teslim etti.

İKİNCİ OLTADA TUZAĞA DÜŞTÜ

Aynı dolandırıcı bir gün sonra yaşlı kadını tekrar telefonla arayıp bankada olan nakit paralarının da teslim edilmesini istedi. Durumdan şüphelenen yaşlı kadın, telefonu kapatıp kendisi polisi aradı. Devreye Dolandırıcılık Büro ekipleri girdi. Yaşlı kadın dolandırıcının oyununu devam ettirip paraları teslim edeceğini söyledi. Bu sırada Dolandırıcılık Büro ekipleri de evin çevresinde beklemeye başladı. Paraları teslim almak için gelen şüpheli, 22 yaşındaki İlkcan Tayfun K. gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yaşlı kadını ikinci ke tuzağa düşürmeye çalışan şüpheli tutuklandı. Polisin olayla ilgili soruşturması ise sürüyor.

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